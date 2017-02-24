Bu sabah milyonlarca kullanıcı Google oturumunun otomatik olarak kapandığından şikayetçi olmuştu. Konuyla ilgili Google'dan jet açıklama geldi.

Google ekosisteminin ulaştığı boyutla birlikte artık telefon rehberimizi Google hesabımızda tutuyor, iş ve özel dosyalarımızı Google hesabımıza yüklüyor hatta Android telefonumuzdaki her şeyi Google hesabımız üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hal böyle olunca da Google hesapları ile ilgili yaşanan en ufak bir problem bile insanlarda şüphe uyandırabiliyor.

Bu sabah milyonlarca Google kullanıcısının aniden oturumunun kapanmış ve kullanıcıların tekrar telefonlarında ya da web üzerinden kullandığı Google servislerinde oturum açması gerekmişti. Toplu bir şekilde bu tarz bir olayın yaşanması ise Google'ın kullanıcı bilgilerine yönelik bir siber saldırı gerçekleşme ihtimalini gündeme getirdi.

Konuyla ilgili hızlı bir şekilde açıklama hazırlayan Google, ilgili problemin oturum açma ile alakalı bir sorun olduğunu dile getirerek kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu ve herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığını açıkladı. Kullanıcılar aynı şekilde Google hesaplarını gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edebilecek.