PlayStation Plus'ın Haziran Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı

PlayStation Plus'ın okulların tatil olacağı Haziran ayı için XCOM 2'yi ücretsiz sunacağı duyuruldu.

An itibariyle ayın sonuna geldik ve Sony’nin Playstation Plus abonelerine Haziran ayına özel ücretsiz olarak vereceği oyunları duyurma zamanı geldi. Oyunlardan biri, sıra tabanlı harika bir strateji oyunu, diğeri ise takım odaklı bir savaş oyunu.

5 Haziran itibariyle PSN+ aboneliği olan PlayStation 4 sahipleri, XCOM 2 oyununu ücretsiz olarak indirebilecekler. XCOM: Enemy Unknown oyunu için orijinal oyundan çok daha sert olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise, oyunda her açığınızda sizi yere çalacak kadar zorlu ve zeki düşmanlarınızın bulunması. XCOM 2'nin, zihin kontrolü, gerilla savaşları gibi özelliklerle ana oyundan bir adım daha önce çıktığını söyleyebiliriz.

Ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir diğer oyun ise RedLynx ve Ubisoft tarafından geliştirilen motosiklet yarışı oyunu Trials Fusion. Tek başınıza sonsuz bir yarışa girebileceğiniz oyunda, eğer isterseniz plus abonesi arkadaşlarınızla en yüksek skoru elde etmek için yarışabilirsiniz.

Bu ay PlayStation 3 kullanıcılarının ücretsiz sahip olacağı oyunlardan biri ise Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier. Eğer bu oyunu daha sonra çıkan “Wildlands” oyunundan sonra oynayacaksanız, oyunu biraz tekdüze bulabilirsiniz. Fakat oyun tasarımı ve modern mekaniği ile gerçekten keyif alabilrsiniz.

PlayStation 3 için bir diğer ücretsiz oyun ise, tepeden kameralı sürüş biçimi ile ilk çıkan GTA serilerine benzeyen Zombie Driver HD.

Vita sahipleriyse Atomic Ninjas ve Squares adında iki oyuna sahip olacaklar.

Sony’nin, Haziran ayında Microsoft'tan daha iyi bir ücretsiz oyun yelpazesi sunduğunu söyleyebiliriz. Bir çok PlayStation sahibi için önem arz eden diğer bir konu ise Sony, önümüzdeki sene Mart ayında radikal bir değişiklikle sadece PlayStation 4 oyunlarını ücretsiz olarak vermeye devam edecek. Ara sıra verilen PlayStation VR oyunları ise, bu değişiklikten sonra da muhtemelen verilmeye devam edilecek.