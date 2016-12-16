Bu Sefer Finansbank’ın Yılbaşı Reklamına Hem Cinsiyetçi Hem de ‘Çalıntı’ Suçlaması Yapıldı!

Bu hafta içi Hasbro’nun ‘cinsiyetçi’ olarak suçlanan reklamının ardından Finansbank’ın hazırladığı reklam filmi için de benzer eleştiriler gelmeye başladı.

Bu hafta başında paylaştığımız haberimizde, Hasbro’nun aşırı derecede cinsellik barındırdığı gerekçesiyle yılbaşı reklamının tepki topladığını belirtmiştik. Hatta birkaç gün sonra tepkilerin artmasıyla birlikte reklam filmi yayından kaldırılmıştı. Şimdi benzer bir tepkiyi Finansbank’ın Cardfinans için hazırladığı reklam filmi çekiyor, üstelik ‘çalıntı’ suçlamasıyla birlikte.

Aşağıdaki videoda bir tarafı kadın, bir tarafı erkek profili çizen kişinin müzikal eşliğindeki reklam filmini izleyeceksiniz.

Alt kısımda yer alan videolar ise konseptin özgün olmayarak tamamen çalıntı olduğuna kanıt olarak gösteriliyor. Son günlerde reklamlar için getirilen bu eleştirilere katılıyor musunuz, yoksa abartıldığını mı düşünüyorsunuz?