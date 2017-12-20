Apple Yeni App Store Logosu Yüzünden Mahkemelik Oldu!

Çinli bir giyim markası, Apple'ın yeni App Store logosunda telif hakkı ihlali gerçekleştirdiği iddiası ile mahkemeye başvurdu.

Apple’ın daha önce pek çok farklı şirketle mahkemelik olduğunu biliyoruz. Samsung ve Qualcomm, muhtemelen bunların en ünlüleridir. Tabii Avrupa Birliği’nin Apple’a kestiği 13 milyar dolarlık cezayı da unutmamak gerekiyor. Fakat bu kez telif davası KON adlı bir Çin’li yerel bir giyim markasından geldi.

Apple iOS 11 ile birlikte fırça, cetvel ve kalem olan App Store logosunda değişime giderek üç adet düz çubuktan oluşan bir A harfi olan logoyu kullanıma sunmuştu. Fakat iddiaya göre göze oldukça hoş gelen bu yeni logonun telif hakkı KON’a ait. Hal böyle olunca da Çinli şirket konuyu mahkemeye taşıdı.

Logosu için telif hakkı ihlali bildiren KON, Pekin Halk Mahkemesi’ne başvurdu ve mahkeme davayı kabul etti. Çinli şirket Apple’dan ilgili telif hakkı ihlali için ulusal medya önünde özür dilemesini ve ekonomik kayıplar için tazminat ödemesini talep ediyor. Apple ise henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama gerçekleştirmiş değil.

Biliyoruz ki KON’un Apple’a karşı açtığı dava ne ilk ne de son olacak. Teknoloji devi her yıl pek çok farklı neden ile şirketlerle mahkemelik olmaya devam edecek. Yakın zamanda Hintli yazılım üreticisi Vyooh da Apple’ı tek ekranda iki uygulama çalıştırılmasını sağlayan SplitView özelliğinin isim hakkı nedeni ile dava etmişti.