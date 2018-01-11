Geçtiğimiz yıl amiral gemisini Samsung'dan önce tanıtarak Samsung'un tanıtımından sonra unutulan LG, bu yıl eşeği sağlam kazığa bağlayarak LG G7'yi Samsung'dan daha sonra, Mart ayında tanıtacak.

Geçtiğimiz yıl Samsung’un Galaxy S8’i Barcelona’daki MWC 2017’de tanıtmayacağını açıklamasının ardından LG bunun bir fırsat olduğunu düşünmüş ve LG G6’yı Samsung amiral gemisinden önce Barcelona’da tanıtmıştı.

İlk çıktığında dikkatleri üzerine çekmeyi başarsa da hem 2016 yılına ait teknolojileri kullanıyor olması hem de Samsung’un Galaxy S8 ile tüm dikkatleri kendi üzerine çekmesiyle LG G6 adeta unutulmuş ve LG, bu yanlış hamlesinin bedelini ağır ödemişti.

LG, bu kez aynı hataya düşmemekte kararlı. Son gelen raporlara göre yeni amiral gemisi için hala bir tanıtım tarihi açıklamayan şirket, MWC 2018’i es geçerek Mart ayında kendi düzenleyeceği bir lansman etkinliği ile yeni amiral gemisini tüketicilere sunacak.

Son çıkan sızıntılara göre LG’nin yeni amiral gemisi G serisini devam ettirerek LG G7 adıyla piyasaya çıkacak. LG’nin destek sayfasında yayınlanan görüntüler Qualcomm’un Quick Charge 4.0 teknolojisini kullanan LG modeli olarak LG G7’yi gösteriyordu.

Bu durum oldukça şaşırtıcı oldu. Zira daha önce gelen sızıntılar LG’nin amiral gemisinde köklü değişikliklere gideceğini, bu değişiklikleri takiben LG’nin yeni bir amiral gemisi serisi başlatacağını söylüyordu.