Galaxy Note 7 FE'nin Fiyatı Beklendiği Gibi Uygun Olmayacak

Uygun fiyatlı olacağına yönelik bilgilerle herkesi sevindiren Galaxy Note 7 FE modelinin beklendiği kadar da hesaplı olmayacağı ortaya çıktı.

Hatırlayacak olursanız Samsung'un Galaxy Note 7 modelini yenileyerek Galaxy Note 7 FE adıyla birlikte normalin çok daha altında bir fiyat etiketiyle sadece belirli ülkelerde satışa sunacağı konuşuluyordu hatta ortaya çıkan sızıntılar büyük bir ihtimalle telefonun 500 doların altında bir fiyatla geleceğini gösteriyordu.

Şimdi ise Güney Koreli bir teknoloji yayını tarafından ortaya atılan bilgilere göre Samsung Galaxy Note 7 FE modeli her ne kadar uygun fiyatlı olarak beklense de beklentilerinin daha üstünde bir fiyata, 700 dolara satışa sunulacak. Yani kısacası uygun fiyatlı olması beklenen Note 7 FE eğer iddialar doğruysa daha önce satışa sunulan Note 7 modelinden sadece birkaç dolar ucuz olacak. Ayrıca yine kaynak, Note 7 FE'nin 7 Temmuz 2017'de satışa sunulacağını söylüyor.

Tabii Note 7 FE modeli yine sunduğu akıllı telefonlara göre uygun bir fiyat etiketine sahip olacak olsa da açıkçası beklenen fiyatla gelmemesi bir hayal kırıklığı yaratmadı değil. Yine de telefon resmi olarak çıkmadan bir şeyler söylememiz pek de doğru olmaz.