Bu Sene Çıkacak Google Pixel'leri 'LG' Üretecek!

Google'ın her sene ayrı firmalara çıkarttığı telefonlara, bu sene de bir yenisi ekleniyor. Yeni Pixel'ler LG'ye ürettirilecek.

Geçen sene çıkan ve herkes tarafından çok sevilen Google Pixel, yeni telefonu ile çıkmaya hazırlanıyor. Gerek kamerası gerekse de tasarımı ile çok beğenilen Google Pixel’in ardından gelecek yeni telefonun hangi firma tarafından üretileceği belli olmuş olabilir. Sızan rapora göre “Taimen” kod adlı yeni Google Pixel, LG tarafından üretilecek.

Google’ın geçen sene Pixel ve Pixel XL çıkarmasının ardından bu sene de iki ayrı modelin piyasaya sunulması bekleniyor. Dün yayınlanan rapora göre “Taimen” kod adı ile ortaya çıkan yeni telefon, Google’ın Nexus 4 ve Nexus 5X’te beraber çalıştığı LG’nin ellerinden çıkacak.

Sızan rapor eğer doğruysa LG, şu sıralar yeni bir Google cihazı geliştiriyor. Google’ın daha önce uyguladığı farklı firmalara telefon çıkartma politikası Pixel ile devam edebilir. Geçen yıl çok beğenilen Pixel ve Pixel XL, HTC tarafından üretilmişti.

En yeni söylentiler, Google’ın bu yıl iki küçük Pixel telefon piyasaya sunmaya hazırlandığını gösteriyor. Walleye kod adı ile çıkması beklenen küçük telefonun 5 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. LG’nin üreteceği düşünülen büyük telefon Taimen’in boyutu hakkında net bilgiler olmamakla birlikte Galaxy S8 veya LG G6 gibi 18:9(18.5:9) gibi dik bir açıyla gelmesi bekleniyor.

Google Pixel’in yeni modellerinin LG’nin elinden çıkması ne kadar doğru? Sizce HTC ile yakalanan başarının izinden devam edilmeli miydi?