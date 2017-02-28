Bu Sene İki BlackBerry Daha Gelecek!

BlackBerry'nin marka sahibi TCL firması, 2017 için iki tane daha BlackBerry modeli düşündüklerini açıkladı.

BlackBerry, geçtiğimiz günlerde son telefonu olan KEYone'ı duyurmuştu. Ancak BlackBerry isminin sahibi olan TCL firması, 2017 için iki adet Blackberry modeli daha düşündüklerini açıkladı.

26 Şubat'ta gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi 2017'de TCL'in Blackberry markası altında hazırladığı KEYone resmen tanıtılmıştı. Fiziksel klavye ve Android 7.1 deneyimini bir araya getiren KEYone, görünüşe göre Blackberry markasının 2017 için tek modeli olmayacak. Özellikle güvenlik konusunda çok iddialı olan Blackberry, bu sene içerisinde iki model daha tanıtmayı planlıyor.

Baz kaynaklardan gelen bilgilere göre bu modeller DTEK50 ve DTEK60 olacak. KEYone gibi fiziksel klavyeye sahip olmayacaklar ve tamamen ekrandan oluşacaklar. Henüz söylenti aşamasındaki bu haber kesinleştiğinde yine bizden okuyabileceksiniz.