Fotoğraf konusunda artık bu sorunu bir şekilde aşmayı öğrendik, ya video? Bu siteyle boyutu yüksek olan videoları daha düşük boyutlara indirgeyebilirsiniz.

Videoların boyutları fotoğraflar kadar düşük seviyelerde olmadığı için sosyal ağlardaki paylaşımları biraz sıkıntı olabiliyor. Üzerine bir de internet hızınız düşükse video yükleme işlemi tam bir işkenceye dönüşebiliyor. Kapwing.com’un çözümlerinden olan Online Video Resizer, bu konuda hayatınızı kolaylaştıracak bir işleve sahip.

Yazılımcı Julia Enthoven ve Eric Lu’nun birlikte kurduğu, odağı video üzerine olan Kapwing.com’un araçlarından olan Online Video Resizer, yalnızca üç tık yaparak videoları kolay bir şekilde tekrar boyutlandırmanızı sağlıyor. Hemen bunu nasıl yapabileceğinizi açıklayalım:

Öncelikle boyutunu ayarlamak istediğiniz videoyu kütüphanenizden ya da URL bağlantısını girerek yükleyin. Sonrasında karşınıza Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ve Snapchat boyutlarını getiren Kapwing, arka plan rengini de ister beyaz ister siyah olarak belirlemenizi sağlıyor.

Kullanımı bu kadar basit olan siteye şuradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.