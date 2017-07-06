Bu Sızıntı Nokia 8'e Aitse, Samsung Nal Toplayacak!

Nokia 8 tam bir amiral gemisi gibi geliyor: Çin'den gelen bir sızıntı, cihazın tasarımı ve özellikleri hakkında çok önemli bilgiler veriyor.

Nokia’nın geri dönüşü efsane oldu fakat bu hiç kolay olmadı, galiba uzun süre de olmayacak. HMD Global geçen sene telefon üretim hakkını Microsoft’tan geri alarak çok zor bir görev üstlendi. Yavaş yavaş piyasaya ısınan firma, Nokia 3, 5 ve 6 modelleri ile beğenileri topladı, ancak orta seviye cihazlar artık rekabet için yeterli değiller. Firmanın gerçek bir amiral gemisi telefona ihtiyacı vardı ve bu cihazı Android dünyasının kralı yapmak zorundaydı.

Bu hafta içi Çin’de ortaya çıktığı söylenen birkaç görsel, bize HMD’nin son amiral gemisi Nokia 8’i gösteriyor olabilir. Cihazın çizgileri son dönemin üst düzey telefonlarında bulunması gereken bütün tasarım özelliklerini barındırıyor: Kavisli gövde ve çerçevesiz ekran gibi.

İlk görüntüde, telefonun üst ve alt kısmında bir USB Type-C konnektörü ve 3.5 mm kulaklık girişi rahatlıkla gözüküyor. İkinci görüntüde ise telefon açık durumda, ayrıca şimdiden söylemek biraz zor olsa da bu tasarımın ekran konusunda Galaxy S8’den çok büyük bir farkı bulunmuyor.

Sızıntılarda elbette cihazın teknik özelliklerine de değinilmiş: 2K çözünürlüğe sahip 6 inç büyüklüğünde ekran, Qualcomm Xiaolong 835 işlemci, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama birimi. Fiyatı içinse ön görülen miktar 3188 Çin Yuanı, yani güncel kur değerine göre yaklaşık 1350 TL civarında.

HMD Global’in böylesine hızlı bir yükselişi takip etmesi ve daha şimdiden amiral gemisi sıfatında 2 adet cihaz çıkartacak olması, tüm rakiplerini titretiyor. Apple’ın 2017 yılı içerisinde daha telefon çıkartmadığını düşünürsek Nokia, birkaç yıl içinde hak ettiği konuma gelebilir. Bu minvalde Samsung’un tahtına yeni bir adayımız var demektir.