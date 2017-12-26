Sosyal Ağ, Kazandığınız Beğenileri Kripto Paralara Çeviriyor

Selfllery isimli sosyal ağda kazandığınız beğeniler kripto para birimine çevrilerek cebinize giriyor.

İnternette gezinirken zamanımızın büyük çoğunluğunu Facebook, Instagram, Snapchat gibi sosyal ağlarda geçiriyoruz. Burada arkadaşlarımızın paylaşımlarını görüp ilgimizi çekenleri beğeniyoruz. Peki, her beğeni size belirli ölçüde kripto para kazandırsaydı nasıl olurdu?

Selfllery isimli sosyal ağ, geçtiğimiz günlerde platformunda alınan her beğeniyi kripto paraya çevireceğini açıkladı. Platformda paylaştığınız fotoğraf ya da gönderilerden aldığınız beğeniler “you tokens”a dönüşüyor ve bunlar sayesinde Selfllery’nin dükkanından alışveriş yapabiliyorsunuz.

Sosyal ağ, diğer ağlardan farklı olarak çalışıyor. Normalde Facebook, Instagram gibi ağlarda paylaşımları istediğiniz kadar beğenebilirsiniz. Selfllery’de bir fotoğrafı beğenmenin bir bedeli var. Zaten uygulama gelirini reklam üzerinden değil, platformdaki stock görsel ve videolar üzerinden kazanıyor.

Platformda paylaştığınız fotoğrafın aldığı beğeniye göre sizlere belirli bir ödeme yapılıyor. Bir kullanıcı yeni fotoğraf ve videolar paylaştıkça yeni puanlar kazanıyor. Bu puanlar, içeriklerdeki beğeni, yorum ve görüntülenme rakamlarına göre belirleniyor. Selfllery’de en çok aktif olan kişi, aynı oranda daha büyük bir pay sahibi olabiliyor.

Kripto paralar bunun neresinde dediğinizi duyar gibiyim. Hemen söyleyelim, biriktirdiğiniz You Tokens’ı Ethereum blockchain sayesinde nakde çevirebiliyorsunuz. Selfllery, gerek amatör gerekse de profesyonel olan herkesle çalışıyor. Yani hemen bugün giderek kazandığınız beğenileri gerçek paralara çevirebilirsiniz.

2016 yılından beri bulunan Selfllery, sosyal medyalara yeni bir boyut kazandırıyor. YouTube’un ödeme sistemi gibi paylaştığınız fotoğraf ve gönderilerden paralar kazanmak için Selfllery’de bir araya gelebilirsiniz.