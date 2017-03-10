Gördüğünüz En İyi iPhone 8 Konsepti Olabilir!

Samsung'un sızıntılardan tanıdığımız telefonu Galaxy S8'i andırsa da Apple sadeliğine en yakın iPhone 8 konsepti ile karşı karşıyayız.

Apple’ın yeni amiral gemisini beklerken o kadar çok konsept tasarım gün yüzüne çıktı ki firma yeni çıkaracağı telefonu şimdiden şekillendirmeye başlasa hiç ilham sorunu yaşamayacak.

Yeni ortaya çıkan bu tasarım size önceki konseptleri unutturabilir. Zira haddinden fazla şık gözüken bu iPhone 8 konseptinin hakkını vermek gerektiğini düşünüyorum.

Henüz piyasaya çıkmayan LG G6 ve Galaxy S8’in artık bize nelerle geleceğini çok iyi biliyoruz. Konseptin S8’den ilham alınarak tasarlandığı açık. Ufak tefek birkaç ayrıntıyla Apple sadeliğine kavuşan tasarıma yakın bir cihazla karşılaşır mıyız bilmiyoruz. Ancak Apple iPhone serisinin 10. yılı kapsamında üretilecek yeni cihaz için devrimsel özelliklerin patentini alıyor. Tüketicilerini şimdiden büyük beklentiler içine sokan firma tam bir gövde gösterisiyle yeni cihazını duyuracak.

iPhone 8 için Apple bu söylentileri muhakkak duyuyor ve görüyordur. Umarız oluşan bu yüksek beklentiyi tatmin edecek bir cihazı bizlere sunar. Konsept cihaz hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.