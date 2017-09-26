Tatile giden insanların bunu sosyal medyadan duyurması hoş olsa da çok büyük riskler taşıyor.

Neresi olduğu hiç fark etmez, özellikle yurt dışı tatilleri olduğu zaman biletlerdeki bilgileri pasaportla gizleyerek çektiğiniz o fotoğraflar var ya, hah işte bence onu yapmayın. İnternetteki kötü niyetli kişiler, fotoğraflarınızdaki en ufak bilgi tanesinden bile faydalanarak hiç beklemediğiniz anda işlemler gerçekleştirebilirler. Genelde Instagram ve Facebook platformlarında paylaşılan bilet üstüne pasaport fotoğrafı bir nevi “hava atmak” için yapılıyor, ancak önerimiz bunu yapmamanız yönündedir.

Yapılan araştırmalara göre paylaşılan seyahat biletlerindeki kimlik numarası ya da isminiz gizlenince her şey bitmiyor. Biletin üzerinde yer alan rezervasyon kodu veya barkod kodu sayesinde biletin tarihi değiştirilebiliyor, bunun için elinde olması gereken tek şey doğrum tarihiniz olabiliyor. Bilin bakalım bu fotoğraflar nereden alındı? Elbette birçok kişinin doğum günü bilgisinin apaçık ortada olduğu sosyal medyadan alınmış oluyor. Tatile çıkmak için aldığınız biletinizin kullanıldığını veya iptal edildiğini gördüğünüzde şaşırmamanız için buna dikkat etmenizi öneriyoruz. Uçak biletlerinde kontroller yapılıyor olsa da otobüs biletlerinin tarihi değiştirilerek biletleriniz çalınabilir. Bana kalırsa bunu uçak biletlerinde de yapmayın.

Kısa süre önce Anna isimli bir yolcunun başına gelen bu olay, her şeyin gizlenmiş olmasına rağmen barkod kodu sayesinde kişinin soyadına ve diğer bilgilere ulaşılmış. Bu kişi sizin o anda Prag’dan Belgrad’a gittiğinizi görecek, bu da hem size hem de evinize adeta açık bir davet oluyor.

“Bak hırsız kardeş, benim bu tarihlerde evim boş, gel istediğin gibi ne var ne yok götür.” Bu tarz olaylar o kadar çok yaşanıyor ki, kısa süre önce yan komşumda aynı olay yaşandığından birinci elden deneyimlemiş oldum. Artık cebimizdeki telefonlardan kolumuzdaki saate kadar her cihazla barkod okuyabildiğimiz için özel bilgilerimizin olduğu biletler, faturalar ve benzeri evrakların işleri bittikten sonra da atılmaması şiddetle tavsiye ediliyor. Umarım, bundan sonra bu konuda biraz daha dikkatli olarak olası üzücü olayların önüne geçebilirsiniz.