Motorala’nın telsiz teknolojilerindeki öncülüğü kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bizlerde sizin için DMR teknolojisinin ayrıntılarına ve her ihtiyaca hitap eden MOTORBO telsiz ailesine yakından bakıyoruz.

Öncelikle telsiz teknolojisinde çığır açan olaydan bahsedelim: Dijital Mobil Telsiz (DMR), 2005 yılında Profesyonel Mobil Telsiz (PMR) kullanıcıları için Avrupa Mobil Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından geliştirilen açık bir dijital telsiz standardıdır. DMR, düşük maliyetli, karmaşık olmayan bir dijital standart sağlamayı amaçlamaktadır. DMR ürünlerinin ses, veri hizmetleri ve uyumluluk testlerini kapsayan bu standartlar setini tamamen karşılaması zorunludur.

İlk onayından bu yana, birçok kuruluş çok çeşitli telsiz kullanıcıları için güçlü iletişim çözümleri sunan DMR ürünleri geliştirildi. DMR aynı zamanda, mevcut sistemini yükseltmek isteyen analog telsiz kullanıcıları için de mükemmel bir çözüm sunmaya başladı.

Hâlâ mevcut olmalarına rağmen, iki yönlü telsiz sistemleri (two way radio system) artık ömürlerini tamamladılar. Basit radyo sistemleri bile SMS gönderip/alma, sesli mesaj gönderme, GPS veya daha yüksek düzeyde kriptolama gibi gelişmiş işlevleri kullanmaya başladı. DMR'nin gelişimi onu, hem ses hem de veri iletimi için gerçek bir iletişim çözümü haline getirdi.

Son kullanıcılar, en alt seviyedeki DMR sisteminde bile daha geniş kapsama alanı, daha istikrarlı ses performansı, gelişmiş güvenlik ve ileri düzey işlevlere kavuşabiliyorlar. Dahası, uygulama dünyasına erişim, sadece kullanılan telsiz çözümünü güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda gerçek anlamdaki iş zorluklarını çözmeye de yardımcı oluyor.

Herkes için telsiz MOTOTRBO:

Motorala MOTOTRBO ürün ailesi ile, son kullanıcıya belirgin bir işe veya ihtiyaca yönelik doğru cihaz seçiminde çok daha fazla seçenek sunuyor. İster GPS ve Bluetooth özellikli bir cihaz, ister ATEX sertifikalı bir cihaz, isterse hem analog he de dijital modda çalışan cihaz en modern şekillerde bulunabilir.

Zamanla, sadece Motorola telsiz ürünleri olan MOTOTROBO’lar gelişmedi, aynı zamanda sistem altyapısı da ilerledi. MOTOTRBO Linked Capacity Plus gibi basit konvansiyonel tek aktarıcılı sistem ile tam olarak çok bölgeli “trunk” çözümlerine hitap ediliyor.

Bunlar, DMR alanında yaşanan büyük gelişmelerin heyecanı elbette. Anca ktüm bu heyecan Motorola telsiz fiyatlarına da yansıyor. Yıllardır hizmet vermeye devam eden MOTOTRBO ürün ailesi, büyük adımlarla ilerlediğini açıkça gösteriyor.