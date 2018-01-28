Bu Tweet'in Neden Viral Olduğunu Kimse Bilmiyor

Az sayıda takipçisi olan bir Twitter kullanıcısının yazdığı mesaj, çok sayıda kişinin ilgisini çekti ama sorun şu ki tweetin ne anlama geldiğini kimse bilmiyor.

İlk kez anlamakta zorlandığımız bir internet yazısıyla karşı karşıya olabiliriz.

Yani evet, eğlenceli bir tweet yazısı gibi görünüyor ama, her nedense Twitter'da oldukça tutulan bir mesaj oldu. Fazla takipçisi bulunmayan crystel'ın bu mesajına verilen cevapların büyük bölümünde, mesajın neden viral hale geldiği soruluyordu. Mesajda yer alan 'h' harfinin anlamını çözmek için biraz kafa yoralım.

h'nin kökenlerine ulaşmak pek de kolay olmadı. Bu tip mevzulara aşina kaynakların belirttiğine göre h harfini ilk olarak geçtiğimiz yıl Target'ın Facebook sayfasında aşağıdaki mesajı gönderen Brenda kullanmış.

Bu mesaj geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Redditin r/OldPeopleFacebook sayfasında viral olmuş ama, Brenda'nın Target'ın Facebook sayfasına göndediği mesajın aslını bulamadık. İki ay önce r/OutOfTheLoop'ta yayınlanan bir mesajda kullanılan H'nin de Brenda'ya dayandığı düşünülüyor, fakat esprinin ne olduğunu kimse açıklayamıyordu. Fakat sorun şu ki H harfi aslında Brenda'dan çok öncesinde kullanılmıştı.

Örneğin YouTuber JONTRON'a ait 'SAYING H LIVE' adlı yukarıdaki videosu, 2014 yılı Temmuz ayında yayınlanmış YouTube'da ve oldukça yaygın şekilde paylaşılmış. Peki ama JONTRON nerden öğrenmişti H'yi ? Buna cevap veremiyoruz ama, H'nin kökenini açıklamaya çalışan web geliştiricisi Christine Dodrill'in 2015 yılında yazdığı bir blog yazısı var elimizde. Bu blog yazısında 2012 yılına ait "Moonbase 4lpha: *****y Space Skeletons" adlı bir videoya işaret ediliyor. Bu video, Moonbase Alpha adlı saçma bir uzay oyununu oynayan oyuncuların sohbet esnasında sürekli birbirlerine 'h' harfini yazdıkları görülüyor.

H meselesinin bu saçma ay üssü oyunundan öncesine dayanıyor olma ihtiali var tabii fakat mesele şu: H fenomeninin kökenlerini bulmak, bu fenomenin ne anlama geldiğini açıklamamıza ya da halihazırda neden viral olduğunu anlamamıza yardımcı olmayacak.

Acı ama gerçek şu ki, H, fenomen olduğu için fenomen. Gordon Ramsay'in tweet mesajı da viral oldu çünkü viral oldu.

Beni önceden güldüren şeyler: Gerçek şakalar

Şimdi güldüren şey: H

Çelişik İnternet: Online Fitne, Garabet ve Düşmanlık adlı yazının yazarlarından Georgia's Mercer Üniversitesi'nde doçentlik yapan Whitney Philips bir mesajında şöyle diyor: "İnternette yaygınlaşan şeylerin büyük çoğunluğu, yaygın hale gelmişlerdir çünkü yaygınlaşmışlardır. Bunun nedeni bir geçmişe dayanmaları ya da arka planda sarsıcı bir hikayenin olması değildir. Bir şeyleri sevmek (bilinmeyen bir sebepten ötürü, ya da seven kişiler için bile görünürde makul bir sebep olmasa da) insanların online ya da offline ortamda yaptıkları şeyi neden yaptıklarına yönelik gözardı edilen açıklamalardan biridir. 'Bilmiyorum, sadece yapmak istedim' şeklindeki bir argüman kültürel değerlendirmeler bağlamında tatmin edici olmasa da, kendi içinde anlam ifade eder" diyor.

College of Charleston'da doçentlik yapan ve kitabın yazımına eşlik eden Ryan Milner (aynı zamanda 'World Made Meme' kitabının yazarı) bir e-posta mesajında yaptığı açıklamada meme olarak adlandırılan bu tip internet paylaşımlarının eğlenceli olmasını, temelde boş bir tuval gibi olmaya bağlıyor. Yani bu tip şeylerin anlamı, ne anlam yüklemek isterseniz, odur diyor.

Bu tweet mesajını gönderen Crystel ise gönderdiği bir mesajda şöyle demiş: "Cidden bir anlamı yok. Sadece bir şakaydı. En azından benim için. Mizah anlayışım tek harflik bir noktaya kadar gerilemişti. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Gordon Ramsay'in yemek tarifi programı herkesçe beğenilir... Sadece sıradan bir aptallıktı."

Bununla birlikte isminizin baş harfi H olduğu için hoşunuza giden bu tip bir fenomen, bir başkası için de ırkçı anlam ifade ettiği için hoş olabilir (malum, Nazilerin liderinin ismi de H harfiyle başlıyor). Bu nedenle internette yayılan bu tip kavramları düşüncesizce paylaşmadan önce bu faktörü göz önünde bulundurmakta fayda var.

İnternet/fenomen kültürü kavramı o denli sulandırıldı ve çoğu durumda içi boşaltılarak saldırgan tavırlar sergileyenlerle dolduruldu ki, internet/fenomen kültürünün ne anlama geldiğini anlamak da büsbütün zorlaştı artık.

Özet itibariyle şunu söyleyebiliriz: Ne olup bittiğine dair bir fikriniz yoksa, meselenin özü bundan ibarettir.