Bu Uçan Araba Konsepti 2022 Yılında Faaliyete Geçiyor!

Hidrojen yakıtlı araç, gökdelen çatılar arasındaki seferlerine o kadar da uzun bir zaman sonra başlamayacak.

Uçan arabaların, şimdi gençliğinin baharında olan nesillerin çocukluk hayali olarak hala beklenmesine devam ediliyor. Bundan 100 sene önce bugüne yönelik yapılan gelişim tahminlerinin büyük bir çoğunluğu tutmasa da artık günümüz teknolojisi ile geleceğe yönelik tahminlerimiz, kabul edebilim ki biraz daha oturaklı hale geldi. Uçan arabalar ise her dönemde geleceğe yönelik yapılan en bilinen tahminlerin başında geliyor.

Tel Aviv merkezli Urban Aeronautics'in bir yan kuruluşu olan Metro Skyway, 2022 yılına kadar gökdelenlerin çatıları arasında sefere başlatacağını söylediği 4 kişilik, hidrojen yakıtlı uçan araba projesini başlattı.

Araç başlangıçta jet yakıtıyla çalışacak, ancak teknoloji piyasada uygulanabilir hale geldiğinde tüm sistemler sıvı hidrojen emisyonuna dönüştürülecek. CityHawk adıyla anılan dikey kalkış ve iniş yapabilen araçlar, uçuşları gerçekleştirmek için gövdelerine gömülü halde olan Urban Aeronautics patentli dahili rotor sisteminden yararlanacak.

Urban Aeronautics pazarlama başkan yardımcısı Janina Frankel-Yoeli "Hidrojeni kullanmak kazaya dayanıklı yakıt tankları gerektiriyor. Halihazırda kullanımda olan hidrojen ile çalışan yol araçları bulunuyor” şeklinde konuştu.

Urban Aeronautics'in CityHawk projesi üzerinde 10 yıldan beri çalıştığını ayrıca belirtmek gerekiyor. Halihazırda kendileri, insansız hava aracı üretip satan firmalardan birisi. Metro Skyways, CityHawk'ın karikatürle benzer bir tasarıma sahip olacağını söylüyor, ancak firmanın diğer projeleri gibi askeri teçhizatlar yerine yolcuları taşıyacak. Saatte 185 kilometrelik hız ise planlanan şehir içi uçuşlar için gayet ideal gözüküyor.

Metro Skyways, uçan taksi konseptinin hem ABD hem de Avrupa havacılık güvenlik standartlarıyla tam uyumlu olacağına inanıyor. Gerekli izinlerin alınması halinde neredeyse tamamlanmış olan projenin 2022 yılında ticari olarak uygulanmaya başlanması ve giderek yaygınlaştırılması planlanıyor.