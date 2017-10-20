Xiaomi'de rastlanan bildirim sorununa çözüm olacak bir uygulamayı sizler için tanıttık. Uygulamayı Xiaomi dışındaki telefonlarda da kullanabilirsiniz.

Fiyat/performans telefon dediğimizde akıllara ilk gelen firma Xiaomi oluyor. Sunduğu donanım özellikleriyle fiyatı karşılaştırıldığında ortaya gerçekten de sağlam bir telefon çıkıyor. Elbette her güzel şeyde kusur vardır. Xiaomi’nin de yazılımsal açıdan bildirim paneli sıkıntılı.

Xiaomi ve bazı Huawei telefonlarına gelen MIUI 8 Android uzantısı telefona çok güzel özellikler sunuyor olsa da bildirimlerin ortadan kalkmasına da sebep olabiliyor. Gelen bildirimleri açmadan mesajları veya diğer bildirimleri arşivleyemeyen telefon, kullanıcıları rahatsız etmeye başladı.

Sizin de elinizde bu telefonlar varsa ve sorun yaşıyorsanız, sizlere güzel bir önerimiz var. Google Play’den indireceğiniz Material Notification Shade isimli ücretsiz bir uygulama yardımı ile bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Telefona gelen bildirimleri yedekleyen alternatif bir uygulama olan Material Notification Shade, bildirim ekranında bir çubuğu kaplar ve bildirimlere bu çubuğa tıklayarak ulaşmanızı sağlar. Kullanıcılara sürekli rahatsızlık vermeyen uygulama, “dijital karmaşa” sıkıntısı çeken kullanıcılar için de güzel bir tercih olacaktır.

Material Notification Shade’in Google Play linkine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.