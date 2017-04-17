Bu Uygulama İle Artık Kimsenin Gözü Telefonunuza Kaymayacak!

Ekran gizliliği, özellikle de kalabalık ortamlarda oldukça önemli bir olgu. Peki sadece baktığınız yeri gösteren bir ekrana sahip olmaya ne dersiniz?

Kalabalık bir ortamdasınız ve kişisel alanınıza giren birçok insanla yan yanasınız. Toplu taşıma araçları, metrolar, bankamatik sıraları gibi yerlerde telefonunuzun ekranında yazanlar başkalarının dikkatini çekebilir ve göz misafirleriniz olabilir.

Eskilerin gazete misafirlerinin yerini alan telefon misafirleri, kendileriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan olayları ve kişisel hayatınızı gözüne kestirmiş bir virüs gibi belirebilirler. Özel mesajlarınızı okumak için omuzunuzun üzerinden bir kafa gizlice sarkabilir…

Bunu gibi olaylarda parlaklığı azaltmak ve ya uzaklaşmak her zaman bir seçenek olmayabiliyor. Biz de bu sorunu çözmeye çalışan ve bunu başaran bir uygulamayı size anlatmak istedik. İstedik ki telefonunuzu her yerde özgürce kullanabilmenin tadınız çıkartın.

“Privacy Screen Guard & Filter” isminde ve Türkçe olarak "gizli ekran koruyucusu ve filtresi" anlamına gelen bu kullanışlı uygulama, BlackBerry’nin efsanevi özelliği olan Previcy Shade’i Android telefonlara getiriyor. Uygulama, okuduğunuz veya yazdığınız bölüm dışında ekranın tamamını gizler ve bulanıklaştırır. Hassas alan ayarları aracılığıyla tüm arayüzü ve seçenekleri de özelleştirmek mümkün.

WhatsApp, Instagram, Twitter ve diğer popüler uygulamalar dahil olmak üzere nerdeyse tüm uygulamalarda kusursuz bir şekilde çalışan kullanışlı uygulamayı hemen aşağıdaki linkten indirip kurabilirsiniz.