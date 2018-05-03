Bu Vitamin Hapı Sayesinde Rüyalarınızı Hatırlayacaksınız!

Muhtemelen her gece gördüğümüz rüyaları, uyandığınızda hatırlayamayabiliyoruz. Bu noktada bilim insanları, bazı vitaminlerin rüyalarımızı hatırlamakta bize yardımcı olabileceğini ifade ediyorlar.

Kimi zaman günlük aktivitelerimiz, kimi zaman hayallerimiz kimi zaman da korkularımız gece rüyalarımıza girer. Bu rüyalar bazen öylesine gerçekçidir ki, hatırlamak için zihnimizi zorlarız. Hal böyle olunca bazı bilim insanları konu hakkında ilginç bir çalışma gerçekleştirdiler. Yapılan araştırma sonuçlarına göre bazı vitaminler, rüyalarımızı hatırlama da bize yardımcı olabiliyor.

Algı ve Motor Becerileri dergisinde yayınlanan araştırmada, yatmadan önce yüksek dozda B6 vitamin takviyesi almanın rüyaları hatırlamada son derece etkili olduğu açıklandı. Adelaide Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bilginin doğruluğunu test etmek için beş gün boyunca 100 kişiye 240 mg B6 vitamin hapı verdiler. Test küçük bir toplulukta denenmiş olsa dahi, B6 vitaminin rüyaları hatırlamadaki etkisi ortaya çıktı.

Testten günler sonra konuşan gönüllü deney ekibi, rüyalarını hala çok net hatırladıklarının da altını çizdiler. Aslına bakarsanız rüyaları hatırlamak bizim için oldukça güçtür. Çünkü hatırlamamıza olanak tanıyan nörotransmitter norepinefrin, biz uyurken çalışmasını yavaşlatır. Bu sebeple uyurken rüyalarımızı da kesik kesik hatırlar, hatta bazen de hiç hatırlamayız. Ancak yapılan bu çalışma ile birlikte sizler de benzer bir yöntemi uygulayabilir veya hap kullanımını desteklemiyorsanız, baş ucunuz da bir kalem kağıt ile uyuyabilirsiniz. Gece uyandığınız anda rüyalarınız ile ilgili alacağınız notlar, muhtemelen sabaha işinize yarayacaktır.