Bu "VR" Deneyiminde Rembrandt İle Tanışın!

Samsung Gear VR aracılığıyla, Samsung'un ve Oculus Rift'in birlikte geliştirdiği yeni VR deneyimi göz kamaştırıyor. 17. Yüzyılın en önemli ressamlarından Hollandalı sanatçı "Rembrandt Harmenszoon van Rijn" ile tanışmamızı vaat eden bu uygulama tamamen bedava olarak görücüye çıktı.

VR Teknolojisi artık oyuncuların ve bir çok farklı alandaki insanın tercihi bir alan haline gelmeye başladı. Oculus Rift ile başlayan VR rüzgarı önce konsollara, daha sonra HTC Vive ile bilgisayarlara, şimdi de yine Oculus Rift ile mobil alanda esmeye devam ediyor. Bunun da en iyi örneklerinden biri, Oculus Rift ile Samsung ekibinin birlikte geliştirdiği Gear VR'a çıkan yeni bir VR deneyimi.

17. Yüzyılın en önemli ressamlarından Hollandalı sanatçı Rembrandt Harmenszoon van Rijn ile tanışmamızı ve o dönemin Amsterdam'ında sınırlı da olsa gezinmemizi sağlayan VR uygulaması "Meeting Rembrandt: Master of Reality", sanatseverler tarafından epeyce ilgi çekeceğe benziyor. VR deneyiminin resmi fragmanını şöyle izleyebilirsiniz:

"Meeting Rembrandt: Master of Reality" maalesef sadece Gear VR için çıkarıldı. Yani oyun ücretsiz olmasına karşın, oynamak için Samsung'un Gear VR setine ve Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+ telefonlardan birine sahip olmanız gerekiyor. Ancak bu kadar donanım ihtiyacına karşılık ortaya çıkan sonuçta şaheser olmuş. Eğer gerekli cihazlara sahipseniz, VR deneyimine buradaki bağlantıdan sahip olabilirsiniz.