Bu Yapay Zeka ile Düşük Çözünürlükle Fotoğraflara Elveda

Bilim kurgu filmlerini artmayan bir algoritma daha geliştirildi. Eski fotoğrafların geri dönüşümünden tutun, oto-pilot araçlara kadar kullanılabilecek teknoloji, görüntüleme teknolojilerinin her alanında kullanılabilir.

Dizilerde veya filmlerde düşük çözünürlüklü görüntülerin saniyeler içinde yüksek çözünürlüklü hale geldiğini muhakkak görmüşsünüzdür. Sihirli bir ustalık gibi duran bu işlemler, aslında modern dünyada saatleri alan çalışmalar gerektiriyorlardı. Ancak Almanya’daki Maz Planck Enstitüsü tarafından geliştirilen bu yazılım, bizi bilim kurguya bir adım daha yaklaştırıyor ve insan faktörünü ortadan kaldırıyor.

EnhanceNet-PAT adı verilen yazılım, bazı makine öğrenimi kodlarını ve yapay zeka desteğini kullanarak geliştirildi. Bu güne kadar benzer alanda yapılmış tüm yazılımlardan daha iddialı sonuçlar veriyor.

Araştırma ekibi çalışmanın ardında yıllar süren araştırma süreci olduğunu vurguluyor. Sinir ağlarının kendiliğinden yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturabilmesi, özgün ve doğru bir şekilde pikselleri tamir etmesi ve gerçekçi dokular üretmesi sağlanıyor. Önce görüntünün genel taramasını yapan yazılım düşük çözünürlüklü resimden ilham alarak, keskin ve yüksek doğrulukta yeni dokular üretiyor.

Makine öğrenimi teknolojilerini eğitmek için araştırmacılar, sinir ağı yazılımına geniş bir veri kümesi sağladılar. Yazılım ilk çıktı görüntüsünü oluşturduktan sonra araştırmacılar onu yüksek çözünürlüklü resimlerle karşılaştıran bir sistem inşa ettiler. Bu karşılaştırma yazılımın daha doğru sonuçlar vermesi konusunda sinir ağlarının kabiliyetini arttırdı. İnsan müdahalesine gerek kalmadan sonuç almak için yazılımın eğitimi üzerine odaklanılan süreç aylar sürdü.

Eski filmlerin yeni filmler kadar kaliteli gözükmesini sağlayan restorasyon çalışmaları, büyük baskılar için uygun olmayan bulanık eski fotoğraflar, oto pilot arabaların daha hızlı çalışması içi kurulacak sistemlerde kullanılacak yazılım, şimdiden Google dahil birçok şirketi sıraya dizmiş durumda.