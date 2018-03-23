Herhangi bir fotoğrafı, hiçbir ilgisinin bulunmadığı ikinci bir fotoğrafla birleştirmek için belki de saatler sürecek dijital manipülasyon işlemlerine ihtiyacımız var. Yapay zeka sayesinde o devir de kapanıyor. Zira Nvida’nın yeni yapay zekası bunu saniyeler içinde, mükemmel bir şekilde gerçekleştiriyor.

İki fotoğrafı karma bir şekilde tek fotoğraf üzerinde birleştirmeye yönelik sayısız mobil uygulama ve yazılım var. Bunlar haricinde etkileyici sonuçlara ulaşmak için photoshop gibi profesyonellik gerektiren yazılımlara ihtiyaç duyuyoruz.

Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, görüntü işlemci birimleri ve görüntü işleyici yapay zekalar üzerine çalışan Nvidia ile birlikte ortak bir işe imza attılar. Geçtiğimiz ay tamamlanan çalışmanın sonuçları “Fotoğraf Gerçekliğinde Kapalı Görüntü Stilizasyonuna Bir Çözüm” isimli makale ile yayınlandı.

Yazılımın verdiği ilk sonuçlar ise gerçekten muazzam:

Asıl adı FastPhotoStyle olan yazılım, sonuçlarını son derece hızlı üretiyor ve oldukça gerçekçi işler başarıyor. Geleneksel yöntemler, aynı işlemleri minimum 60 kat daha uzun sürelerde gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca bu yazılımların sonuçları, düşük çözünürlüklü görüntülerde o kadar da işlevsel olmuyor.

NVIDIA’nın algoritmasında bu yol iki farklı aşamadan geçiyor. İlk aşama olan stilizasyonda referans alınacak görüntünün stili, ana fotoğrafa aktarılıyor. Ardından bir düzeltme yazılımı devreye girip sonuçtaki hataları gidererek, daha gerçekçi bir görüntü oluşması için son rötuşları yapıyor.

Aşağıda yazılımın verdiği farklı sonuçları da görmeniz mümkün:

İlk sütunda stili kopyalanacak fotoğraf, ikincisinde içeriği alıncak fotoğraf ve son sütunda ise yazılımın verdiği sonuçlar görülüyor.

Sonuç olarak yazılımın işlediği görüntüler, bir fotoğraf makinesinden çıkmış kadar gerçekçi duruyorlar. Ancak, ne yazık ki şimdilik bu yazılımı harici olarak kullanacağımız bir yer bulunmuyor.

Akademisyenler, yazılımcılar için yapay zekanın kaynak kodlarını buradaki GitHub sayfasına bırakmışlar. İşin meraklılarına şimdiden kolay gelsin.