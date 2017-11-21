Yapay zekanın gelişimi, bilimden sanata her türlü alanı etkisi altına almaya başladı. Yüz tanıma sistemlerini ve zorlu satranç oyunlarını unutun. Yeni geliştirilen bir yazılım, tarihi değeri olan ünlü tabloların orijinallerini sahtelerinden ayırt etmek için kullanılıyor.

Sanat eserlerindeki sahtekarlıkları anlamak zor ve yüksek maliyet gerektiren bir dizi profesyonel işlem gerektirir. Sanat tarihçileri sahte tabloları ayırt etmek için zaten uzun yıllardadır teknolojiden faydalanıyorlardı. Kızıl ötesi tarama sistemleri ve birçok elektronik inceleme teknikleri tam anlamıyla sahtekarlıkları ortaya çıkartamıyordu.

Artık yapay zeka sayesinde insan yorumuna gerek kalmadan sahte tablolar ayırt edilebilecek. Bunun için hazırlanan yazılım, tablolardaki fırça darbelerine bakarak kısa sürede tablonun orijinallik durumu hakkında sonuç veriyor.

Hollanda’daki Rutgers Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar ve hükümete bağlı olan sanat kuruluşları; Picasso, Matisse, Modigliani ve diğer ünlü sanatçılar tarafından yapılan yaklaşık 300 tablonun, 80.000’e ayrılan sanatçıya özgün bölgelerini incelediler. Ardından bu analizler yapay zeka yazılımına öğretildi ve yazılım her özgün fırça darbesini tanımlayacak kapasiteye ulaştı.

Aynı zamanda söz konusu yazılım, fırça izlerinin şekillerini belirli özelliklere göre ayırt etmek için makine öğreniminden destek alıyor. Yani sisteme tablo tanıtıldıkça yapay zeka, daha iyi sonuçlar vermeye başlıyor.

Makine öğrenme algoritması belirli özellikler üzerinde eğitildiği için, bugüne kadar bu alanda yapılmış en iddialı yapay zeka projesi olduğu söyleniyor. Normalde sanatçıların kendilerine özgü olan fırça darbelerinin hepsinde, farklı mukavemetler söz konusu. Bu nedenle orijinal olanları ayırt etmek yazılım için bile zor. Araştırmacılar ilk aşamada %80’lik bir doğruluk payı elde ederek, sistemin ne kadar başarılı olduğunu kanıtladılar.

İlerleyen süreçlerde yapay zeka, orijinal resimleri sahte olanlardan ayırt etmek için tek bir fırça darbesini bile tanır hale getirildi. Bilindiği üzere bir insanın sanat tarihi uzmanı olarak tablolar konusunda uzmanlaşması ve yazılımla aynı seviyeye gelmesi yıllar alıyor. Hatta araştırma ekibi yazılımın, çoktan bir insanın ulaşabileceği seviyeyi geçtiğini belirtiyorlar.

Böylece pilotluk, cerrahlık, mühendislik gibi alanların yanına tamamen insana özgü olan sanat tarihçiliği de dahil oldu. Yapay zeka insanın aktif olarak yaptığı çoğu mesleği ele geçirmekle kalmıyor, onu vasıfsız hale getirebiliyor.

Bu arada Picasso'nun hayatının farklı dönemlerinde resmettiği kendi portlerine göz atın: