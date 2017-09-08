İnsanların Eşcinsel Olup Olmadıklarını Anlayan Yapay Zeka!

Stanford Üniversitesi’nde devam eden bir araştırmada tam 35.000 insanın fotoğrafı kullanıldı ve yazılım, insanların cinsel yönelimleri hakkında şok edici doğrulukta veriler sundu.

İnsanların cinsel eğilimleri üzerine uzun süredir devam eden kapsamlı ve disiplinler arası bir çalışma yapan bilim insanları, bir algoritma geliştirerek kişinin cinsel tercihlerine ilişkin tespitlerde bulunan yazılım ürettiler.

Kişinin tek bir fotoğrafını tarayan yazılım, erkekler üzerinde %81 doğrulukla çalıştı. Kadınlar için doğruluk oranı %74 olarak tespit edildi. Ancak fotoğraflar sadece yüz bölgesine ait ve karşıdan çekilmişse doğruluk oranları % 91’e kadar çıkıyor. Araştırmacılar Michal Kosinski ve Yilun Wang, görüntüleri bir tanışma sitesinden aldıklarını ve yasal süreçler için anlaşma yaptıklarını belirtiyorlar.

Yazılımın doğru şekilde tespit ettiği yüzlerden 4'ü: Sol sütunda eşcinsel olmayan, sağ sütunda ise eşcinsel olan insanlara ait görüntüler var:

Öncelikle cinsel tercihleri belli olan profillerden, her eğilime ilişkin fiziksel görünüş verilerini toplayan araştırmacılar, bunu yazılıma işlediler. Yazılım basitçe eşcinsel erkeklerin daha kadınsı göründüğünü, diğerlerinin ise daha dar çeneye, uzun burunlara ve geniş alınlara sahip olduğunu tespit etti. Elbette benzeri ayrımlar cinsel yönelimleri farklı olan kadınlar üzerinde de yapıldı.

Araştırmada göze çarpan diğer ilginç detay ise kadınlardaki doğruluk oranının düşük olmasına sebep olan şeyin, cinsel yönelimlerinin görünüşlerine erkeklere nazaran daha az yansıyor olması.

Hem cinsiyet hem de cinsel yönelimin dinamik yapısına oldukça sığ bir şekilde yaklaşan yazılım, heteroseksüel ve homoseksüel erkek ve kadınları da tespit edebiliyor. Ancak bu konuda başarı oranları %61’e %54 ile daha düşük.

Muhtemelen araştırmalar konusunda en sevindirici ve aydınlatıcı nokta ise cinsel yönelimin, doğumdan önce spesifik olarak gelişen hormonlara bağlı olduğunu doğrulaması. Basitçe söylemek gerekirse, bazı insanlar gerçekten de gey ya da lezbiyen olarak dünyaya gelebiliyorlar.