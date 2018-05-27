Bu Yaz Avrupa Tatilinizde Gidebileceğiniz En Havalı 10 Yer

Yazın yapması en keyif veren şeylerden biri de muhtemelen tatillerdir. Ancak eğer sizde Türkiye’nin dört bir yanını gezdiyseniz ve artık gözünüzü farklı yerlerde açmak istiyorsanız, içeriğimizde bulunan en popüler 10 bölgeye göz atabilirsiniz. İşte Avrupa seyahatinizde gidebileceğiniz en ideal 10 yer.
1. Tiran, Arnavutluk
2. Granada, İspanya
3. Rovinj, Hırvatistan
4. Atina, Yunanistan
5. Sighisoara, Transilvanya
6. Provence, Güney Fransa
7. Bled Gölü, Bled
8. Jersey, Kanal Adaları
9. Tallinn, Estonya
10. Minsk, Beyaz Rusya
BONUS: "Avrupa'yı boşver ülkemizi gezelim" diyorsanız, Türkiye'den de birkaç kare ekleyelim
Alaçatı, İzmir
Peri Bacaları, Nevşehir
Midyat, Mardin
İLGİLİ HABER
Tarihin İlk Uzay Turisti Dennis Tito ile Tanışın
Yılda yüzlerce turistin de Türkiye'ye akın ettiğini düşünürsek, ülkemiz de tarihi ve turistik bölgeleriyle oldukça şanslıdır. Ancak tüm bu yerleri gezdiniz ve değişiklik arıyorsanız, Avrupa'daki yerler de hiç fena görünmüyor.