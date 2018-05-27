Bu Yaz Avrupa Tatilinizde Gidebileceğiniz En Havalı 10 Yer

Yaz aylarının da gelmesi ile birlikte okullar kapanıyor, yıllık izinler de yaklaşıyor. Bu noktada eğer sizler de yaz tatilinizi Avrupa’da geçirmek istiyorsanız, mutlaka gitmeniz gereken en gözde yerleri sizler için derledik.

Yazın yapması en keyif veren şeylerden biri de muhtemelen tatillerdir. Ancak eğer sizde Türkiye’nin dört bir yanını gezdiyseniz ve artık gözünüzü farklı yerlerde açmak istiyorsanız, içeriğimizde bulunan en popüler 10 bölgeye göz atabilirsiniz. İşte Avrupa seyahatinizde gidebileceğiniz en ideal 10 yer.

1. Tiran, Arnavutluk

2. Granada, İspanya

3. Rovinj, Hırvatistan

4. Atina, Yunanistan

5. Sighisoara, Transilvanya

6. Provence, Güney Fransa

7. Bled Gölü, Bled

8. Jersey, Kanal Adaları

9. Tallinn, Estonya

10. Minsk, Beyaz Rusya

BONUS: "Avrupa'yı boşver ülkemizi gezelim" diyorsanız, Türkiye'den de birkaç kare ekleyelim

Alaçatı, İzmir

Peri Bacaları, Nevşehir

Midyat, Mardin

Yılda yüzlerce turistin de Türkiye'ye akın ettiğini düşünürsek, ülkemiz de tarihi ve turistik bölgeleriyle oldukça şanslıdır. Ancak tüm bu yerleri gezdiniz ve değişiklik arıyorsanız, Avrupa'daki yerler de hiç fena görünmüyor.