Bu Yaz Çıkacak Pokemon Filminin Başrolünde Ash Olabilir

Bu yaz çıkması beklenen yeni Pokemon filmi için detaylar belli oluyor. Yeni fragman yayınlandı ve bu yeni fragmanla birlikte olaylar netleşti.

Bu yaz çıkması beklenen yeni Pokémon filmi “I Choose You” için fragman yayınlandı. Bildiğiniz gibi Pokémon özellikle ben ve birçok okurumuzun çocukluğuna damgasını vurmuş bir çizgi seri. Günümüzde halen yeni bölümleri çıkan yapımın filmi için fragman yayınlandı. Bu fragman sayesinde görmüş oluyoruz ki, Pokémon’un yeni filmi ile serinin en başlarına gidiyoruz. Ash’in toy olduğu, Pikachu’nun inatçı olduğu zamanlardan bahsediyorum.

Zaten geçtiğimiz Aralık ayında 20. yıl için bir video yayınlanmıştı. Bu videoda Pokémon’un köklerine geri dönme çalışmalarının sürdüğünü anlamıştık. Pokémon severlere Ash’in hikayesini bu sefer Kanto şehri üzerinden aktarması beklenen filmin nasıl bir iş ortaya koyacağını şimdiden büyük bir merakla bekliyorum. 15 Temmuz’da Japonya’da yayınlanacak filmin buralara ne zaman geleceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Pokémon markasının gücünü, en son yayınlanan Pokémon GO oyunu ile görmüştük. Her ne kadar bir süre sonra ilgi azalsa da ilk reaksiyonun çok yüksek olmasının sebebi, serinin çok fazla hayranının bulunmasıydı.