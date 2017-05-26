Bu Yazılım, Tasarımları Yapay Zeka ile Kod'a Çeviriyor!

Bu yazılım normalde yazılımcıların koda çevirdiği grafiksel tasarımları, yapay zeka kullanarak koda çeviriyor.

Geleneksel olarak grafiksel tasarımları koda çevirmek ara yüz tasarımcısının işiydi. Fakat bu gelenek artık bu yapay zeka yazılımı sayesinde sona erecek.

Kopenhag merkezli Ulzard Technologies firması, bu startup çalışması ile makinelerin sinirsel bağlantılar kurarak grafiksel kullanıcı arayüzlerini kaynak koduna çevirmesini hedefliyor.

İlgi çekici bir nokta ise Pix2Code adındaki bu yazılımın üç farklı platformu birden desteklemesiydi. Pix2Code adındaki yapay zeka yazılımı şu an Android, iOS ve Web ortamlarını destekliyor.

Ulzard kurucularından Tony Beltramelli araştırmalarındaki yeni yaklaşım sayesinde yazılımcılar kullanılarak el ile programlama ihtiyacının sona erebileceğini belirtiyor. Şu anda bu yazılım, sağlanan ekran görüntülerini %77 doğruluk ile koda çevirebiliyor. Fakat bu oran ilerleyen zamanlarda yeni algoritmalar kullanılarak artacaktır.

Aşağıdaki videoda bu yapay zeka kullanan yazılımın nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz.

Ulzard şimdiye kadar teknolojilerinin nasıl çalıştığına dair birçok bilgi vermiş durumda. Resmi uygulamanın kaynak kodu ise bu yılın ilerleyen zamanlarında tamamen açıklanacak.