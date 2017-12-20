Telefonunuz Bİr Başkası İçin Bitcoin Arıyor Olabilir!

Android cephesinde ortaya çıkan bir zararlı yazılım, telefonunuzun işlem gücünü kullanarak başkaları için madencilik yapmasını sağlıyor.

Bitcoin ve diğer altcoinlerin fiyatı her geçen gün yükseldiği için dünya üzerinde milyonlarca insan bu altcoinleri kazmaya başladı. Bu konuda internet üzerinden pek çok şirket destek veriyor. Örneğin, kendiniz bir ASIC Miner alıp madencilik işine girmeseniz bile, bilgisayar veya telefonlarınızı kullanarak kripto para madenciliği yapmaya olanak tanıyan siteler var.

İşte Android telefonundan Bitcoin madenciliği yapmak isteyen kullanıcılar, tehlikede olabilirler. Kaspersky Lab’de görevli güvenlik araştırmacıları paket adı Trojan.AndroidOS.Loapi’yi temel alan Loapi isimli bir zararlı yazılım keşfettiler.

Truva atları, genelde Android’de çalışan anti-virüs programlarından bile gizlenebilirler. Genelde telefonunuza indirdiğiniz porno uygulamalarında ortaya çıkan bu zararlı yazılımın, telefonunuzdan herhangi bir numaraya SMS göndermek, kullanıcılara gösterilen reklamlardan trafik çekmek ve hatta işlemci ve GPU’nuzu kullanarak Monero’yu kullanmak gibi çok çılgın olanakları var.

Telefonum sürekli ısınıyor, şarjım çabuk bitiyor diyorsanız, siz farkında olmadan telefonunuzun işlem gücünü kullanarak tanımadığınız birisi için Bitcoin veya altcoin madenciliği yapıyor olabilirsiniz.

Bu tür uygulamalar, bilinmeyen kaynaklardan bir uygulama yüklediğinizde başınıza gelebilir. Bu yüzden, güvenmediğiniz yerlerden APK dosyası indirmemeye özen gösterin. Bu tarz kötü amaçlı yazılımlar kullanılarak telefonunuz kolaylıkla gasp edilebilir. Madencilik işlemi kolay olmadığı için bu durum size “telefonum kasıyor” ya da “telefonum çok fazla ısınıyor” gibi tepkilerle yansıyacaktır.