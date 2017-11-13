Bu Yeni Teknoloji, İnsan Vücudundan Elektrik Toplayabiliyor

Vücutlarımız birer jeneratör gibi elektrik üretebiliyor. Tek sorun bu enerjiyi elektriğe çevirebilmekte. Bu yeni teknoloji ise bu enerjiyi toplayabiliyor.

Dünya üzerindeki herkes kendilerine göre yaşadıkları olaylardan ötürü stres altına giriyorlar. Stres altında, daha rahatsız ve kontrolsüz olabiliyoruz. Mimarisini henüz tam olarak çözemediğimiz organik maddelerde yaşamak için enerji üreten vücutlarımız, bundan sonra telefonlarımıza da elektrikte üretebilecek.

Uzatılınca ve sıkıştırılınca enerji üretebilen, kalp pillerinden giyselere kadar pek çok alanda kullanılabilen ince, esnek lastikli malzeme sayesinde vücudumuzdan enerji elde edebileceğiz. Piezoelektrik etki sayesinde mümkün olan bu yeni teknoloji, mekanik enerjinin titreşimler üreterek ses dalgalarına dönüştürülmesiyle birlikte, bu ses dalgalarının da elektrik enerjisine dönüşümüne olanak sağlıyor.

Normalde piezoelektrik etki hakkında bazı çalışmalar yer alıyordu, ancak İsviçre Materyal Bilim ve Teknoloji Federal Laboratuarları Empa Birimi araştırmacısı Dorina Opris bu teknolojiyi alıp elastik malzemeler içine eklemeyi başardı. Yeni teknoloji çok güzel bir gerçeği bizlere sunuyor olsa da, bu teknolojiyi gerçeğe çevirmek pek kolay değil. Haliyle, gelecek için umut verecek bir haber olmasa da, şuan için bu teknolojiyle ilgili fazla bir beklentiye girmemek gerekiyor.

Bu teknoloji ile basınç sensörleri, kalp pilleri ve diğer tıbbi cihazlar da tasarlanabilecek. Gelecekte kullanım yaygınlaştıkça, herkes kolunun yanında bir USB güç kaynağı ile gezebilecek gibi gözüküyor. Bu teknolojiyle ilgili temennimin ise bu güç kaynağının “hızlı şarj” teknolojisini desteklemesi diyebilirim.

Sanırım bu teknolojinin yaygınlaşması demek, “Cyborg” gerçeğinin ilk adımı olacak. Kalbimizin yakınına yerleştirerek, kalp hareketinden elde edilecek enerjiyle pek çok elektronik cihaz kullanılacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu teknolojiyle birlikte sanki bilim kurgu filmler yakın gibi gözükmüyor mu?