Bu Yıl Çıkacak 3 iPhone'da da 3 GB RAM Olacak!

2017'de satışa sunulacak tüm iPhone modellerinin RAM kapasitesi artacak. İddialara göre bu en zayıf modelden, en güçlü modele kadar geçerli.

Bellek yapılandırması açısından yeni iPhone modellerinin yol haritası belli oldu. Piyasaya sürülmesi beklenen her üç model de büyük olasılıkla 3GB RAM'e sahip olacak. 5.8 inçlik modelde sadece iki depolama yapılandırması sunulacak gibi görünüyor: 64GB ve 256GB.

5.8 inçlik modelin batarya kapasitesi de artacak. Bilişim otoritesi Timothy Arcuri, 5.5 inçlik iPhone'nun da OLED ekranlı 5.8 inç'lik iPhone'larda olduğu gibi 3GB RAM'e sahip olacağını savunuyor. Arcuri'ye göre 4.7 inçlik model dahi 3GB RAM ile donatılacak.

iPhone 7 Plus'da 3GB RAM bulunuyor, bu nedenle 4.7-inçlik iPhone artan RAM seçeneğine sahip iki modelden biri olacak. Tahminler doğruysa boydan boya OLED ekrana sahip olan iPhone 8, standart 4.7 inçlik modelin 200 dolar üstünde fiyatlandırılacak. Artan RAM, cihazın belleği çok daha verimli olarak kullanabileceği anlamına geliyor. Örneğin eski bir iPhone'da Safari'de düzinelerce sekme açmış olabilirsiniz; eski akıllı cihazınız, bu tür bir eylemin ardından ciddi anlamda kasma sorunu yaşayabilir. 3GB RAM sayesinde kasmanın gerçekleşmesi önemli ölçüde engellenecek. Siz yine de çok fazla sekme açmamaya dikkat edin.

Bu arada iPhone 8 hakkında ilginç bir açıklamada bulunuluyor. Nasıl olacağı konusunda şimdilik bilgi sahibi olmasak da iPhone 8, çift batarya ile artırılmış bir batarya ömrüne sahip olacak. Bu gerçekleşirse Apple, pil konusunda da rakiplerini ciddi şekilde ekarte etmiş olacak.

iPhone 8 ile ilgili beklentilerimizden bahsettiğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.