Yeni iPhone modellerinde fiyatlandırma politikası nasıl olabilir, hangi versiyon iPhone diğerlerinden daha ucuz olabilir sizler için inceledik.

Söylentilere göre Apple iPhone'un 2018 serisinin 3 farklı versiyondan oluştuğu kesinleşmiş durumda. Bunlar bildiğimiz 5.8 inçlik versiyonu ve bunu takip edecek olan 6.1 inçlik LCD kenarlı versiyon ile 6.5 inçlik OLED ekrana sahip dev bir Plus.

Söz konusu 6.1 inçlik iPhone X’e geldiğinde analistler, cihazın rekabetçi bir satış politikası göstererek sabit fiyatı olan 1000 dolarlık satış fiyatını arttırılmayacağını, hatta 900 Dolar gibi fiyatlara çekilebileceğini düşünürken, bazı raporlar ise bunun tam tersini söylüyor.

UBS analistlerinden Steven Milunovich ve Benjamin Wilson’a göre Apple, bu sene zarfında iPhone X standart ücretini 1000 dolardan 1.100 dolara yükseltecek. Ya da daha akıllı bir hamle ile yeni 6.1 inçlik modeli 900 dolar civarı bir fiyata satılırken, ardından gelecek olan 6.5 inçlik Plus versiyonunu standarttan daha yüksek bir fiyata, 1.100 Dolara satılabileceğini düşünüyor. Yani Apple 6.1 inçlik versiyonda bir indirim yapsa dahi bu indirimi iPhone Plus'ın fiyatını ateşlendirmek amacıyla bir silah olarak kullanacak gibi görünüyor.

Bahsi geçen analistlerin fikrine göre, Apple’ın iPhone üstündeki satış stratejisi temel olarak daima daha iyi versiyonunu isteyen tüketiciye her yeni çıkan model ya da versiyonda bir önceki versiyondan daha pahalıya satmaya ya da ara versiyon üründe ufak bir indirim yaparak son ve kalıcı olarak çıkacak olan modelin kullanıcılar gözünde değerini arttırmaya dayalı olarak hareket ediyor.

Böylece ara modeli standart fiyata oranla daha uygun görerek alan kitleye ek olarak işin 'Plus' boyutunda iPhone'u prestijli bir ürün olarak gören alıcı da hem fiyatıyla hem de ürünün çıkış tarihiyle, elindeki cihazın diğer tüm cihazlardan daha üstün olduğunu düşünerek amacına ulaşmış oluyor. Bu fiyatlar ülkemizde nasıl ve ne seviyede yansır, ürün fiyatlarında ne derece büyük dalgalanlamalar yaratır bilinmese de gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.

Sizce Apple, iPhone X için yukardaki stratejilerden hangisini uygulamaya daha yakın görünüyor?