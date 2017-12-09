Gözden Kaçırdığınız 10 Mükemmel Bilim Kurgu Filmi!

Sinema dünyası bu yıl da çok hareketliydi, son yıllarda ilginin gittikçe arttığı bilim kurgu türüne dair pek çok film izledik. Ancak bir filmin duyulması için gereken ünlü oyuncular, yüksek bütçeler gibi şartlara uymayan seyir zevki yüksek yapımlar da var.

Film izlemeyi seviyor ve sinema dünyasını elinizden geldiğince yakından takip etmeye çalışıyorsanız, bilim kurgu türündeki filmlerin gün geçtikçe daha kaliteli olduklarını görmüşsünüzdür.

Hatta bilim kurgu genel anlamda gerilim ve korku türleriyle eşleştirilirken, artık aksiyon, macera ve komedi türlerine dair birliktelikler de görüyoruz. Bu yıl sinema salonlarının büyük çoğunluğunda yer almayan ve seyretmekten keyif alacağınız, birbirinden güzel filmleri sizin için listeledik.

Merak etmeyin, her zevke uygun bir film var. Hazırsanız başlıyoruz:

The Bad Batch:

Başrolünde Jason Momoa'yı gördüğümüz bu yapım, kıyamet sonrası dünyadaki acımasız bir hayatta geçiyor. Çaresiz kalan bir kadınla bir araya gelen gezgin ruhlu bir adamın hikayesini konu alıyor. Bu arada John Wick ile tekrar adından söz ettiren efsanevi aktör Keanu Reeves, filmde kötü adam rölünde. İzlemeye değer.

Marjorie Prime:

Jon Hamm ve Geena Davis de dahil olmak üzere yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosu göz kamaştırıyor. Yapay zekaların geliştikçe insanlığa nasıl fayadalarının dokunacağına değiniyor. Elbette rahatsız edici kısımları ve filmin gerilim rüzgarlarını size bırakıyoruz.

It Comes Night:

Çoğu film size mümkün olduğunca çok şeyi göstermeyi severken, bu film onlardan değil. Muhtemelen apokaliptik bir olaydan sonra ormanda yalnız yaşayan bir ailenin mücadelesi konu alınıyor. Zamanla başka bir aileyle yolları kesişiyor. Neden yalnızlar ve korktukları şey ne? İzleyin kendiniz görün.

The Discovery:

Netflix yapımı olan The Discovery, yılın en büyüleyici filmlerinden birisi. Bilim insanları, öbür dünyanın gerçek olduğunu ve vahiylerin her şeyi ve herkesi değiştirdiğini ispatlıyorlar. Film, bu cazibeli fanteziyi büyük bir ciddiyetle işliyor ve anlattığı karanlık hikaye sizi yerinize mıhlıyor.

Sleight:

Bu yıl görülmeyen en ilginç süper kahraman filmi Sleight olsa gerek. Farklı süper güçleri olan ve ailesini ailesini bir arada tutmaya çalışan genç bir adamın hikayesi işleniyor. Başroldeki Jacob Latimore'nin bu film ile ünlendiğini belirtelim.

Your Name:

Orijinali Japonya'da yayınlanan bir animasyon filmi, Lost dizisinin yapımcısı J.J. Abrams tarafından tekrar ele alındı. Geceleri, bilinç değiştirerek gizemli bir şekilde kaybolan iki çocuğun öyküsü anlatılıyor. Olay örgüsü bütün dünyanın bu durumdan etkilenmesiyle devam ediyor.

Okja:

Bu film sizi vejeteryan yapabilir. Büyük ama sevimli canavar arkadaşını et üreten dev şirketlerin elinden kurtarmak için dünyayı dolaşan genç bir kızın hikayesi anlatılıyor. Filmde The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Steven Yeun da rol alıyor. Değişik film doğrusu.

mother!

Bu film herkes için değil, eğer sizin için olduğunu düşünüyorsanız unutmanız kolay olmayacak. Dev oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekse de beklediği gişe başarısına ulaşamadı. Ancak bizi gişeler değil, kalite ilgilendiriyor. Kaçırmayın.

Colossal:

Açıkçası bu filmi listeye bir üsttekini izleyip de etkisinden kurtulmak isteyenler için koyduk. Colossal, Oscar ödüllü aktrist Anne Hathaway'i, kazara Kore'yi terörize eden dev bir canavardan kurtaran bir kadın rolüne sokuyor. Bilim kurgu ve komedi türünü sevenler için ender yapımlardan.

Life:

Mars'taki muhtemel hayatın keşfedilmesi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli olan bir grup astronotun eşsiz hikayesi. Oyuncu kadrosu ve kaliteli sahneleriyle yankı uyandırması beklendi fakat bir çok dev yapımın gölgesinde kaldı. Filmde, Deadpool rolüyle tanıdığımız Ryan Reynolds'un da yer aldığını belirtelim. Bu filmi kesinlikle yılın en iyi bilim kurgu yapımlarında başı çekebilirdi. Sonu gerçekten büyük bir sürpriz.