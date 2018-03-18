Blockchain ve kripto paralar, son yılların en popüler konularından biri. SXSW konferansında da en çok konuşulan konu olmayı başaran bu teknoloji, beraberinde dolandırıcıları da getiriyor.

"Initial Taco Offering" gibi eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan SXSW'de en çok konuşulan konular blockchain, kripto para dolandırıcıları ve bunlarla alakalı diğer konular oldu. Bitcoin ve türevlerinin bu kadar popüler olmasının ardında yatan sebep olarak, Bitcoin'in 20.000 dolara kadar astronomik bir yükseliş gerçekleştirmesi gösterildi. Bitcoin şu an 7.500 dolar civarında seyrediyor. Bu yükselişle beraber ön plana çıkan "blockchain"in faydalı bir şey olabileceği konuşulan konferansta, sektördeki dolandırıcılara da değinildi. Yüksek 'hype'a sahip olan piyasada, insanların para kazanma hırsından faydalanan birtakım oluşumların ortaya çıktığı ve bunlara dikkat edilmesi gerektiği söylendi.

Sadece basit bir web sitesi ve kripto para üretmek için hazır açık kaynak kodlarla herkesin yapabileceği bir yöntem olarak ICO'lar (Initial Coin Offering), boş vaatler sunarak insanlara umut verebiliyor. Aralarında gerçekten vadettiğini sunan ICO'lar bulunsa da, bunlar azınlık durumunda. Toplamda 5 milyar doları aşkın değere ulaşan ICO piyasası, blockchain teknolojisinden ziyade insanların "pump and dump" olarak nitelendirdiği ani yükseliş ve düşüşleri üzerine kurulu.

Çok iyi şeyler vadedip insanları kandıran ICO'lar olduğu gibi, doğrudan dolandırıcı olduğunu kendi ağzıyla söyleyen bazı ICO'lar da mevcut. Bunlardan en bilineni ise Ponzicoin. Ponzi şeması yöntemiyle yüksek kazanç vadeden bu sistemlerde kazanan her zaman kurucu oluyor. ÇiftlikBank bu durumun en iyi örneklerinden biri.

Bu ICO oluşumları yüzünden kripto paralarla ilgili tüm reklamları yasaklayan Google ve Facebook, insanları bu oluşumlardan ancak bu şekilde koruyabiliyor. Blockchain teknolojisi kullanan projelerden birçoğunun 18 ile 24 ay arasında büyük kayıplara sebep vereceğini söyleyen konuşmacılar, dikkatli olmanız konusunda uyarıyor.

Büyük bir çoğunluğun kısa yoldan zengin olma çabasıyla kripto para sektörüne bulaşması, sektörün başına gelen en kötü şeylerden biri olabilir. Blockchain teknolojisinin arkasında yatan önemli detaylara odaklanmak yerine, kısa süreli yükselişlerden medet uman çok büyük bir kitle mevcut. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce blockchain teknolojisi gelecekte hayatımızın hangi alanında yer alacak?