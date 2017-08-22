Türkiye'de 3941 Uber Kullanıcısı Para Cezasına Çarptırıldı!

Türkiye'de resmi olarak yasaklanmış Uber'i kullanan 4 bine yakın kişi, korsan taksi işletmek ya da korsan taksiye binmek suçundan 290 ile 2800 lira arasında para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ( İTEO) Başkanı Yahya Uğur, yaptığı yazılı açıklamada Uber’in tamamen yasa dışı bir sistem olduğunu, hem şoförlerin hem de kullanıcıların ceza aldığını belirtti.

Emniyet birimleri ile iş birliği içinde olduklarını belirten Yahya Uğur, ‘’Telefon ile araç çağırma sistemi olan Uber tamamen yasa dışı. Bu sebeple hem şoförüne hem de yolcusuna ceza yazılıyor. Korsan taşımacılık sistemi olan Uber’in araç şoförüne ilk yakalamada 2 bin 628 lira, ikinci yakalamada ise 4 bin 380 lira ceza yazılıyor. 2017 yılında 1961 şoföre yasa dışı taşımacılık sebebi ile ceza uygulandı. 1980 Uber müşterisine de 292'şer lira ceza yazıldı. Uber, sadece avukat desteği veriyor. Dava kaybedildiğinde şoför yüklü bir ceza borcuyla baş başa kalıyor. Yolcunun cezası zaten yolcunun üzerine kalıyor ve birkaç yıl sonra katlamalı olarak karşısına çıkıyor. Müşterilerin ve şoförlerin yasal taşıma sistemlerini tercih etmesi hem vergilendirme açısından hem de güvenlik açısından önemli.’’ dedi.