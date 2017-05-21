Bu Yıl Vizyona Girmiş En İyi 5 Film

Artık senenin ortasına geldik. Bu da geriye dönüp bu sene vizyona girmiş en iyi filmleri bulmak için doğru bir zaman. Aşağıda sizler için bu senenin en çok beğenilen 5 filmini seçtik.

2017'nin daha ortasına gelmişken bile vizyona girmiş bir çok iyi film bulunduğunu söyleyebiliriz. Sizler için derlediğimiz bu listede, aksiyondan gerilime, maceradan bilim kurguya 5 film bulunuyor.

5- John Wick: Chapter Two

Keanu Reeves, John Wick olarak tekrar geri döndü. Eşinin vefatından sonra bir türlü yasını da emekliliğini de yaşayamayan John Wick'i bu filmde yine birçok sıkıntı bekliyor. John Wick intikamını almak için yine onlarca insanı öldürüyor. Aksiyonu ve orijinal dövüş sahneleri her zamanki gibi dikkat çekici olmuş. Film sitelerinden de oldukça yüksek puan gelen bu John Wick serisinin devam filmini tavsiye etmemek elde değil.

4- Guardians of the Galaxy Vol. 2

Marvel ilk Guardians filmi gibi iyi bir film daha oluşturmuş. Hatta daha iyi olduğunu bile söyleyebiliriz. Serinin bu devam filmi alaycı sahneleriyle dikkat çekerken daha dokunaklı sahnelerde bulunduruyor.

3- Logan

Bu filmin gerçekten de Wolverine ve Hugh Jackman için güzel bir son olduğunu söyleyebiliriz. Bu yetişkin filminde Logan için hayal ettiğimiz gibi sert bir mizah ve şiddet yer alıyor. Fakat yazar James Mangold'un da emek verdiği filmde bu sayede güçlü ve duygusal bir senaryo da ortaya çıkmış.

2- Get Out

Jordan Peele'nin bu ırkçılık üzerine odaklanmış korku filmi, izleyicilerin uzun süredir beklediği bir hikaye türü oldu. Get Out, film sitelerinden aldığı yüksek puanla da dikkat çekmektedir.

1- The Lost City of Z

James Gray'in bu filmi efsanevi bir şehir arayan İngiliz gezgin Percy Fawcett'in hikayesini anlatmaktadır. The Lost City of Z filmi, bu gezginin gerçek öyküsüne farklı bir bakış açısı sunuyor. Gray, ayrıca bizi İngiliz kırsalının lüks bölgelerinden savaş meydanına ve derin, karanlık ormanlara götürdüğü çarpıcı görseller de sunuyor.