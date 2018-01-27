Bu Yıl Xiaomi, Piyasaya İki Tane Çerçevesiz Telefon Sürecek

Çin'den gelen son sızıntılara göre şirket bu yıl Mi MIX 2S ve Mi MIX 3 telefonlarını piyasaya sürecek. Her iki akıllı telefonda çerçevesiz olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Fransız Tasarımcısı Philippe Starck ile işbirliği yapan Xiaomi, Mi MIX serisine iki akıllı telefon daha ekleyecek. Bu seriyle büyük başarı elde eden telefon firması, çerçevesiz ekran denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olmaya başladı. Önümüzdeki ay sona erecek MWC 2018 etkinliğinden önce her iki telefonunda tanıtımının yapılması bekleniyor.

İlk olarak Mi MIX 3 telefonunu tanıtacak olan Xiaomi, rakiplerine yenilikçi tasarımıyla gözdağı verdi. Gelen sızıntılara göre Mi MIX 3, dört yanında sıfır çerçeve bulunan ve yanları kavisli bir telefon olacak. Ayrıca yeni Mi Mix’te ön kamera da ekranın üstünde yer alacak. Bu kamera ekranda girintiye yol açacak olsa da, ufak boyutu nedeniyle çok göze batmayacak.

Cephesinde tam HD + (2160 x 1080 piksel) çözünürlük ve 18: 9 en-boy oranı ile 5.99 inç kenardan kenara ekrana sahip olan Mi MIX 2’nin biraz daha gelişmiş versiyonu olacak 2S ile ilgili henüz bir açıklama veya sızıntı bulunmuyor. Ayrıca eski modelin, 64-bit Qualcomm Snapdragon 835 octa-core yonga seti gibi gelişmiş donanımı ve diğer gelişmiş özellikleri düşünüldüğünde Mi MIX 2S’in ne gibi özellikleriyle öne çıkacağı da merak konusu. Şimdilik tek açıklanan şey telefonun ismi ve yakın zamanda piyasaya sürüleceği.