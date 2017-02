Bu Yıla Damgasını Vurması Beklenen 10 Teknoloji

MIT Tech Review tarafından hazırlanmış, teknolojiye merakı olan herkesi heyecanlandıracak bir liste.

Her sene düzenli olarak '10 Breakthrough Technologies' listesi yayınlayarak yıla damga vurması beklenen teknolojileri seçen MIT Tech Review, 2017 yılı için geçerli olacak listesini de yayınladı.

Ekonomiden sağlığa, farklı alanlarda etkili olması beklenen bu yeniliklerin bazılarının hemen, bazılarının ise birkaç sene içinde hayatlarımıza etki etmesi beklenmekte. İşte MIT Tech Review'a göre o 10 teknoloji:

Felç için çözüm

Günümüzde beyin implantlarında sağlanan ilerleme sayesinde felçli hastaların tekrar hareket kabiliyetleri mümkün olacak. Vücuda yerleştirilecek implantlar, beyindeki hareketleri hedef organlara elektrik sinyalleri olarak iletecek böylece beyin ile organlar arasındaki iletişim tekrar sağlanmış olacak.

Sürücüsüz Kamyonlar

Hali hazırda sürücüsüz otomobiller yavaş yavaş sıklıklarını arttırmış durumlar ve onları sürücüsüz kamyonlar takip ediyor. Özellikle lojistik firmaları için büyük bir değişim sunacak bu yenilik konusunda başta Volvo ve Daimler olmak üzere pek çok firma girişimlerde bulunmaktalar.

Yüz tanıma ile ödeme

Parmak izi sistemi ile gerek kimlik tanıma, gerekse ödeme yapma zaten mümkün ve bu sistemin kullanıldığı yerler mevcut. Şimdi ise benzer sistemin deep learning ve yüz tanıma ile yapılması amaçlanmakta.

Kuantum Bilişim

Önümüzdeki yıllarda kullanımda olması beklenen kuantum bilgisayarlar üzerine pek çok proje mevcut. Bu konuda özellikle Intel, Microsoft gibi bilişim devi firmalar ön plana çıkmakta.

360 Derece Selfie

Günümüzün iki boyutlu deneyimi yavaş yavaş sonlanıyor. Hali hazırda giderek artan 360 derece kamera sistemleri, önümüzdeki yıllar da gelişimini son sürat devam ettirecek ve karşımıza farklı şeyler sunulacak.

Güneş Pilleri

Güneş enerjili sistemler giderek yaygınlaşıyorlar. Fakat verimlilik için yeni adımlar gerekmekte. İşte bu konuda devreye enerjiyi absorbe edebilen ve bu sayede solar panellerdeki materyallerin kapasitesini arttıran piller giriyor. Özellikle MIT'deki bilim insanları, bu konuda yürütülen çalışmalarda başı çekmekteler.

Gen Terapisi

Hastalıkların kaynağına inerek kanserden kalp hastalıklarına kadar pek çok şeyin tedavisine kesin çözüm sunacak gen terapisi ABD'de onay aşamasında. Bu terapinin onaylanmasını pek çok farklı tedavi sistemlerinin de takip etmesi bekleniyor.

Hücre Atlası

İnsan bedenindeki 37 trilyondan fazla hücreyi kataloglama projesi, Mark Zuckerberg ve eşi Dr. Priscilla Chan tarafından kurulan Chan Zuckerberg İnisiyatifi bünyesindeki Biohub, University of California, Berkeley, University of California, San Francisco and Stanford’dan mühendis ve araştırmacıları da bir araya getirmekte. Yaygın hastalıkların tedavisi konusunda kilit bir rol oynayacak proje başarıya ulaştığı takdirde bilim ve tıp adına çığır dönüm noktası olacak.

Nesnelerin Botneti

2000'li yılların başından beri gerçekleşen botnet saldırıları konusunda MIT Tech Review, ucuz kameralardan dijital video kayıt cihazlarına kadar internete bağlı cihazların sayısında bugüne kadar gerçekleşen rekor artışın, riski de giderek arttırdığını belirtmekte.

Pekiştirmeli Örğenme

Reinforcement Learning sayesinde yazılımcıların onlara asla öğretemeyeceği şeyleri kendi başlarına öğrenebilecek duruma gelecek bilgisayarlar, yapay zekanın dahil olduğu her alanda varlıklarını göstermeye başlayacaklar.