Huawei P10'un Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Daha tanıtılmadan bu yıl zirveye aday telefonlardan biri olarak görülen Huawei P10'un batarya kapasitesi FCC başvurusu esnasında ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl tanıttığı Huawei P9 ve Huawei Mate 9 modelleriyle birlikte büyük bir yükseliş göstererek geçtiğimiz yılın en yüksek satış rakamlarına ulaşan ilk üç akıllı telefon üreticisinden biri olmayı başaran Huawei'nin bu yılki amiral gemisi Huawei P10 detaylı bir şekilde sızdırılmıştı. Şimdi ise telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı.





FCC'ye yapılan başvuru sonucunda ortaya çıkan bilgiye göre Huawei P10 modeli 3100mAh kapasiteli bataryayla gelecek. Huawei P10 Plus modelinin ise batarya kapasitesi henüz bilinmiyor ancak Huawei P10'dan biraz daha yüksek kapasiteye sahip bir bataryayla gelmesi bekleniyor.

Peki Huawei P10 için 3100mAh batarya yeterli olacak mı?

Sızdırılan özelliklere göre Huawei P10'un 5.2 inçlik 2K çözünürlüklü birçok Huawei telefondan alıştığımız IPS-NEO teknolojisine sahip bir ekranı bulunuyor aynı zamanda cihaz Huawei'nin kendi Kirin 960 işlemcisiyle çalışıyor. Bu özelliklere baktığımızda cihazın ekranı IPS ekranlarla AMOLED ekranların ortasında bir güç tüketimine sahip olacak ve pil konusunda optimize edilen Kirin 960 işlemcisi cihazın kullanım süresine olumlu yansıyacak. Tüm bunları hesaba kattığımızda cihazın normal kullanımda bir günü çıkarabileceğini şimdiden söyleyebiliriz ancak cihazın pil performansını asıl olarak cihaz piyasaya çıktıktan sonra kullanıcı deneyimleriyle birlikte öğreneceğiz.