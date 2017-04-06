Huawei'nin amiral gemisi modeli Huawei P10, Türkiye'de ön satışa 3599TL'lik fiyat etiketi ve Huawei Watch 2 hediyesiyle çıktı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Huawei, yeni üst seviye akıllı telefonu Huawei P10'un Türkiye satış fiyatının 3599TL olacağını duyurmuştu. Şimdi ise Huawei P10'un ön siparişe açıldığı duyuruldu.

Huawei Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei P10, Huawei Watch 2 ön sipariş hediyesiyle an itibariyle anlaşmalı noktalardan ön siparişle satın alınabiliyor. Aynı zamanda Huawei P10'u satın alan mobil fotoğraf meraklısı kullanıcıları da bir sürpriz bekliyor. Kullanıcılar, Leica Akademie İstanbul'da "Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi" alma şansı da kazanacak. Bu arada telefonun Türkiye'de Mistik Gri ve Grafit Siyah olmak üzere iki farklı renkle satışa sunulduğunu da belirtelim.

İstanbul'dakiler telefonu ön siparişteyken de deneyebilecek!

Aynı zamanda Huawei Türkiye tarafından paylaşılan bilgiye göre Bomontiada'da yer alan Leica Store İstanbul'da hem Huawei P10 hem de Huawei Watch 2 deneyimlenebilecek ve kullanıcılar buna göre satın alma konusunda kararlarını verebilecek.

Açıkçası Huawei P10 her ne kadar bugüne kadar gördüğümüz detaylarla başarılı bir telefon olsa da telefonu incelemeden 3599TL'lik fiyat etiketini hakkedip hakketmediğini söylemek için henüz erken. Bu nedenle karar verirken diğer cihazlarının fiyatlarını ve Huawei P10'un sunduğu ayrıcalıkları da değerlendirip net bir karar vermenizde yarar var.