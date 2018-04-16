HTC Touch Diamond 3 Bu Yılın En Şık Tasarımlısı Olabilir

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC’nin üzerinde çalıştığı Touch Diamond 3, bu yılın en şık telefonu olabilir. Dilerseniz görsellere baktıktan sonra buna siz karar verin.

Daha önce Touch Diamond ve Touch Diamond 2’yi üreten Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, seriye yeni bir telefon daha ekleyecek. Serinin üçüncü telefonu olacak Touch Diamond 3’ün bu yıl üretilen en şık akıllı telefon olacağı düşünülüyor.

Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin, Touch Diamond serisini devam ettireceğinden daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Ancak son modeli 2009 çıkan serinin yeni üyesinin bu kadar iddialı olacağını beklemiyorduk.

Şık tasarıma sahip olan Touch Diamond 3’ün donanım özelliklerine gelecek olursak. Sızıntı haberlerine göre cihazda Corning Gorilla Glass ile korunan 1440 x 2960 piksel çözünürlüklü 5.5 inçlik Super LCD6 dokunmatik ekran olacak. Snapdragon 835 kullanılması beklenen Touch Diamond 3’te 4 yada 8 gb ram olacağı düşünülüyor.

Bunun yanı sıra Touch Diamond 3, 24 megapiksel arka ve 2 tane 16 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Son olarak 128 GB depolama alanına sahip olacak cihazın, 3930 mAh gücünde bataryası olacak. Peki, sizce görsellerde gördüğünüz kadarıyla bu yılın en şık telefonu Touch Diamond 3 olabilir mi?