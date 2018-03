ABD'deki siyah-beyaz çatışmalarına ince ince göndermelerde bulunan bilim kurgu-komedi filmi Sorry to Bother You'nun fragmanı yayınlandı.

Boots Riley’in yazdığı ve yönetmen koltuğuna da kendisinin oturduğu, başrolde Tessa Thompson ve Lakeith Stanfield’ın olduğu bilim kurgu ile komedinin bir arada olduğu Sorry to Bother You’dan ilk fragman geldi.

İzleyiciyi muhteşem bir hayal dünyasının içinde eğlendirmeyi başaran film, gerçek dünyada göremeyeceğiniz pek çok imgeye ve daha önce benzerini görmediğiniz büyüleyici bir hikayeye sahip. Öyle ki fragman dahi izleyenlere farklı bir şey ile karşılaşacaklarını hissettirmeyi başarıyor.

Sundance Film Festivali’nde ilk kez izleyiciler ile buluşan film, festivalde yer alan eleştirmenlerin ve film severlerin favorisi olmayı başardı. Dağıtımını Annapurna Picture’ın üstlendiği film, Haziran ayında Birleşik Devletler’de vizyona girecek. Türkiye gösterim tarihi ise bilinmiyor.

Sorry to Bother You’nun bir başka özelliği ise filmin tıpkı geçtiğimiz yıl fazlasıyla ses getiren Get Out filmi gibi ABD’deki ırkçı çatışmalara saldırıyor olması. Başrolünde iki siyahi bulunan filmin çatışmalara karşı olduğunu söylememize gerek yok.