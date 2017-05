Samsung Galaxy S8 ve HTC U11 Karşılaştırması

Bu yazımızda teknik özellikleriyle piyasanın en güçlü telefonları Galaxy S8 ve HTC11'i karşı karşıya getiriyoruz.

Geçtiğimiz aylarda resmi duyurusu gerçekleştirilen Samsung Galaxy S8 şüphesiz bugüne kadar tanıtılan en iyi telefonlardan biri olmuştu. Şimdi ise bir süredir akıllı telefon pazarında beklediği başarıyı elde edemeyen HTC, amiral gemisi telefonu HTC U11 ile Samsung Galaxy S8'e rakip oluyor. Biz de bu yazımızda teknik özellik tarafında birbirlerine yakın olan Galaxy S8 ve HTC U11'i karşı karşıya getiriyoruz.

Tasarım

Karşılaştırmamıza ilk olarak tasarım kriteriyle başladığımızda açıkçası Samsung Galaxy S8'in HTC U11'e kıyasla bir adım önde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Galaxy S8, 5.8 inçlik QHD+ çözünürlüklü 18.5:9 formatında bir ekranla gelirken HTC U11 5.5 inçlik QHD çözünürlüklü 16:9 formatında bir ekrana sahip ancak telefonların ekran tarafındaki tasarımını ekran boyutları değil, tasarım hatları belirliyor.

Samsung Galaxy S8, Samsung'un 'edge' adını verdiği kavisli ekranı sayesinde ve neredeyse çerçevesiz ekranıyla adeta avucunuzun içinde bir ekran varmış gibi kullanım deneyimi yaşatıyor. HTC U11'de ise HTC, eski tasarım anlayışından vazgeçmiyor ve Galaxy S8'e oranla çok daha kalın ekran çerçeveleriyle alışılagelmiş telefon deneyimini sürdürüyor. Elbette tasarım göreceli bir kavramdır, hangisi daha hoşunuza gider size kalmış bir karar ancak teknolojinin tasarıma yansıması ve tasarım tarafındaki geliştirmelere baktığımızda bu noktada kazanan Galaxy S8 oluyor. Görsel tasarım açısından elbette Galaxy S8 bu noktada önde, ancak Galaxy S8'in 'edge' ekranına karşılık HTC U11'in 'edge sense' adı verilen yeni bir özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde telefonun kenarlarını sıkarak çeşitli işlevleri kullanabiliyorsunuz.

Her ikisinde de suya ve toza karşı dayanıklılık özelliği var

Bildiğiniz gibi Samsung bir süredir amiral gemisi modellerinde suya ve toza karşı dayanıklılık özelliğini kullanıyor ancak HTC bu anlamda oldukça geride kalıyordu. Bu yıl suya ve toza karşı dayanıklılık özelliğini amiral gemisi modeline getiren HTC, HTC U11 modelinin IP67 sertifikası sayesinde 1 metre altında 30 dakika boyunca suda kalabilmesine olanak tanıyor. Galaxy S8'de ise IP68 sertifikası kullanılıyor, buna bağlı olarak telefon 1.5 metre suyun altında 30 dakika kalabiliyor.

Teknik Özellikler

Bu noktada aslında bakacak olursanız hem Galaxy S8'in hem de HTC U11'in eşit olduğunu görüyoruz. Galaxy S8 gücünü Exynos 8895 ya da Snapdragon 835 platformundan alırken (Türkiye'de Exynos 8895) HTC U11 sadece Snapdragon 835 platformuyla çalışıyor. Kısacası telefonların kullandığı yongaya baktığımızda aynı seviyede olduğu ortada. Bellek ve depolama tarafında ise Galaxy S8 ülkemizde 4GB RAM / 64GB depolama alanı ile satılırken HTC U11'in 4GB RAM / 64GB depolama alanı ve 6GB RAM / 128GB depolama alanı olmak üzere iki farklı modeli mevcut. Ülkemizde 4GB RAM'li modelin geleceğini hesaba katarsak bu noktada da her iki telefon aynı nitelikte. Kısacası, teknik özellik tarafında bir kazanan yok.

Ses Deneyimi

Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy S8 bu yıl Samsung'un sahibi olduğu Harman şirketinin en önemli ses markalarından AKG ile çalışıyor. Hem AKG'nin ses teknolojilerinden cihazda yararlanan hem de AKG üretimi bir kulaklığı kutu içeriğine daihl eden Samsung, ses konusunda her ne kadar önemli adımlar atsa da uzun yıllardır telefonlarda en başarılı ses çözümlerini sunan markalardan HTC, Galaxy S8'in bir tık önüne çıkıyor. Ayrıca hoparlör tarafında Galaxy S8 tek yani mono bir hoparlöre sahipken HTC U11'in stereo (çift) hoparlörü bulunuyor. Bu da yine ses deneyiminde HTC U11'e bir artı sunuyor.

Kamera

Kamera konusunda hem Galaxy S8 hem de HTC U11 size akıllı telefonlarda yaşayabileceğiniz en iyi kamera deneyimini vaat ediyor. Samsung Galaxy S8'in 12MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram açıklığına sahip arka kamerası bulunurken HTC U11'in de 12MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram açıklığına sahip arka kamerası bulunuyor. Bu noktada her iki telefon da gerek gündüz gerek gece çekimlerinde oldukça başarılı sonuçlar elde edebiliyorlar. Ön kameraya gelecek olursak Galaxy S8'in yine f/1.7 diyafram açıklığına sahip 8MP çözünürlüklü bir ön kamerası mevcutken HTC U11'de kamera çözünürlüğü 16MP'e çıkıyor ancak diyafram açıklığı f/2.0'a yükseliyor. Bu nedenle HTC U11 gündüz çekimlerinde Galaxy S8 ile hemen hemen aynı seviyede fotoğraflar elde ederken ön kamera konusunda gece çekimlerinde Galaxy S8'in bir tık gerisine düşünüyor.

Ayrıca kamera konusunda en güvenilir testlerden biri olan DxOMark testine göre HTC U11, 90 puanla şu ana kadar en iyi kameraya sahip akıllı telefon olarak lanse ediliyor. Galaxy S8 ise 88 puan ile HTC U11'in 2 puan gerisinde kalıyor.

Batarya

Batarya konusunda geldiğimizde her iki telefonun da 3000mAh kapasiteli bataryası olduğunu görüyoruz. Ayrıca telefonların ikisinin de ekran çözünürlüğünün hemen hemen aynı olduğunu hesaba katarsak iki telefonun da rahatlıkla bir günü çıkarabileceğini söyleyebiliriz. Tabii Samsung tarafında ekran çözünürlüğünün ayarlar menüsünden ayarlanabilmesi ve Always on Display (Her zaman açık ekran) özelliği batarya tasarrufu konusunda kullanıcılara yardımcı olabiliyor.

Fiyat

Her iki telefonu karşılaştırdığımızda elbette en önemli noktanın fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S8, Avrupa'da yaklaşık 725 euro fiyat etiketiyle satılırken HTC U11'in Avrupa fiyatı ilk bilgilere göre 749 euro olacak. Her iki cihazın fiyatını kıyasladığımızda açıkçası Galaxy S8'in bu noktada daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün.