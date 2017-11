Korku Filmi Get Out, Komedi Dalında Aday Adayı Oldu

Yapımcı şirket Universal’in 2017’nin en sağlam korku-gerilim türü filmlerinden biri olarak gösterilen Get Out, Altın Küre’de komedi dalında aday olmaya çalışacak.

Senaristliğini Jordan Peele’nin yaptığı korku-gerilim türündeki Get Out, ırkçılığın bu türle harmanlanması sebebiyle sinema dünyasında büyük bir ilgi uyandırmıştı. Bazıları Get Out’u yılın en iyi filmi olmaya aday gösterse de filmin yapımcısı Universal, ilginç bir karar alarak Get Out’u Altın Küre’de komedi dalında göstermeye karar vermişti.

Bu kararın ardından tüm dikkatler, ödülü verecek olan Hollywood Yabancı Basın Birliği’ne çevrildi. The Playlist’in haberne göre birlik, yaptıkları son toplantının ardından Get Out’un komedi türünde aday olmasında bir sakınca görmedi. Kısacası yılın en büyük korku-gerilim türü filmi, Altın Küre’de komedi dalında aday adayı oldu.

2 yıl önce de yönetmenliğini Ridley Scott’ın yaptığı Martian (Marslı) filmi Altın Küre’ye komedi dalında aday olmuş ve En İyi Film ödülünün sahibi olmuştu. Galiba Altın Küre, bundan sonra da böyle değişik haberlerle karşımıza çıkmaya devam edecek.

Altın Küre adaylıkları 11 Aralık 2017 tarihinde duyurulacak, ödüller ise 7 Ocak 2018’de yapılacak törenle sahiplerini bulacak.