Tam olarak mavi bir renge sahip olmayacak olsa da, bu yılın son Mavi Ay’ı bu gece yükselecek.

Bu akşam gökyüzünde Mavi Ay yükselecek, ancak diğer dolunaylardan büyük bir farklılık göstermeyecek. Mevcut tanıma göre Mavi Ay, bir ay içerisinde gerçekleşen 2. dolunaya verilen isim. Bu nedenle rengi gerçekten mavi olmayacak olsa da, bu yılın son Mavi Ay’ı bu akşam gözlenecek.

Bir sonraki Mavi Ay’ınsa 18 Mayıs 2019’da gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca bir sonraki Süper Mavi Ay tutulmasıysa 31 Ekim 2020’de gerçekleşecek. Bunun yanı sıra gerçekleşecek olan Mavi Ay Paskalya festivali dönemine denk geldiği için Paschal Moon (Paskalya Ay’ı) olarak da bilinmekte.

Gerçekleşen Mavi Ay tutulmasına eski Amerikan yerlisi kabileleri tarafındansa Sap Moon adı verilmiştir. Mavi Ay tutulması bugün Türkiye saatiyle 20:37’de gerçekleşecek. Ayrıca dünyanın batı bölümünde yaşayan kişiler Mavi Ay’ı çok daha erken saatlerde görebilecekler. Son olarak Mavi Ay’ın insanlar üzerinde mutluluk ve rahatlamaya yol açtığı konusunda birçok bilimsel araştırma ve inanış bulunuyor.