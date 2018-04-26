Bu Yılki iPhone, Bambaşka Bir İsimle Tanıtılabilir!

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında şu sıralar Android üreticileri arasında büyük bir trend olan çentikli ekranlı iPhone X modelini tanıtan Apple, seriye iPhone 8 ve 8 Plus isimli iki cihaz da eklemişti. Gözler çoktan 2018 son baharına döndü, folayısıyla Apple’ın yeni çıkartacağı iPhone modellerinin ismi fazlasıyla merak ediliyor.

Apple, iPhone X ile birlikte kendisine has bir şekilde teknoloji dünyasının trendlerini belirledi. Tasarım açısından 20’den fazla üretici tarafından klonlanan iPhone X, daha uzun yıllar göreceğimiz çizgileri barındırıyor. Apple için bu cihazı üretmek oldukça zor olsa da firmanın ısrarlı bir şekilde yeni iPhone X modelleri sunması bekleniyor.

Sızıntılar ve raporlar, önümüzdeki sonbaharda 3 yeni iPhone modeli göreceğimize işaret ediyor. Bunlardan birisi standart serinin devamı niteliğinde olan LCD ekranlı bir model, ikincisi ise iPhone X’un halefi niteliğinde olan OLED ekranlı modeller olacak. Söz konusu iki modelin tasarım çizgileri iPhone X’a benzerken, ekranların çentikli olduğunu da göreceğiz. Ancak ürün isimleri konusunda tam bir karmaşa yaşanıyor. iPhone 9 adı Apple’ın işine gelmeyebilir.

Pazarlama uzmanları, iPhone 8 ve iPhone X (10) arasında yer alacak bir model adının algılarda “yeni telefon” imajına oturmayacağından bahsediyorlar. Bu nedenle Apple, LCD ekranla gelmesi beklenen iPhone’nun adını seriyi ilk defa bozarak değiştirebilir. Zira iPhone 9 görürsek bir sonraki yıl da yeniden bir iPhone 10 göreceğiz. Bu da ticari bir hata demektir. Tabii ki de Apple böylesine basit bir hatayı çoktan düşünmüştür.

Analistlere göre Apple, LCD ekranlı modelin adı için en geçerli taktiğin isimlerden sayıları çıkartmak olduğunu söylüyorlar. Yani Apple yeni LCD ekranlı modeli için sadece “iPhone” ismini düşünüyor olabilir. Zira Apple, markalaşma adına iPhone modelleri için bir döngüye girmek üzere ve karmaşık isimlendirmeler, firmanın politikalarına ters düşecektir.

Diğer taraftan Apple’ın aynı şeyi MacBook ürün yelpazesinde yapması ve isimlerde sadeleştirmeye gitmesi yukarıdaki öngörüyü haklı çıkartıyor. Ayrıca Apple iPad serisinde; iPad, iPad 2, iPad Air isimlendirmelerini tercih etmişti.