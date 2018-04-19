Apple Analisti - Bu Yılki iPhone Daha Ucuz Olacak

Apple'ın bu yıl uygun fiyatlı bir iPhone satışa çıkacağı zaten tahmin ediliyordu. Fakat Ming-Chi Kuo'ya göre bu cihaz beklenenden çok daha ucuz olacak.

2018 model iPhone’lara dair şu ana kadar ortaya çıkan bütün sızıntılar, Apple’ın bu sonbaharda üç yeni iPhone tanıtacağını ve bu iPhone’lardan birinin 6.1 inç boyutunda LCD bir ekrana sahip olan uygun fiyatlı bir model olacağını söylüyordu. Fakat şu ana kadarki fiyat tahminleri bu cihazın 700-800 dolar bandında olacağı yönündeydi ki dün paylaştığımız haberimizde, bu konudan bahsetmiştik.

KGI Securities’in dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, 6.1 inçlik iPhone modeli hakkındaki tahminlerini güncelledi. Kuo’ya göre Apple, 6.1 inçlik modelini gerçekten uygun fiyatlı olarak piyasaya sunarak 550’dan başlayan fiyatlar ile satışa çıkarabilir. Bu da cihazın Türkiye’de tahmin edilenden 1000 TL daha düşük fiyata satışa çıkabileceğini gösteriyor.

Ayrıca yine Kuo’ya göre Apple, 6.1 inçlik modeli tek SIM ve çift SIM olmak üzere iki farklı versiyon ile tanıtacak. Çift SIM’li versiyonu satın almak isteyenlerin 100 dolar daha fazla ödemesi gerekecek. Daha önce ortaya çıkan raporlar, 6.1 inçlik iPhone’un 3D Touch gibi üst seviye modellerde bulunan bazı özelliklere sahip olmayacağını söylüyordu.

Apple’ın Eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone’larda çentikli tasarımı devam ettirmesi bekleniyor. Cihazlardan 5.8 ve 6.5 inç ekrana sahip modeller OLED ekrana sahip olurken, 6.1 inçlik model LCD ekrana sahip olacak. OLED ekranlı yeni iPhone modellerinin iPhone X ayarında fiyatının olması bekleniyor.