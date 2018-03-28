Ünlü sosyal paylaşım platformu Facebook, son günlerde özellikle güvensiz olduğu iddiası ile büyük kesimler tarafından silinmeye başladı. Ancak bu basit ayar ile Facebook’u silmeden de güvenle kullanmanız mümkün olacak.

Facebook, uygulamaların ve diğer web sitelerinin bilgilerinize erişimine ve paylaşmalarına engel olabilmek için sizlere uygulaması basit bir ayar seçeneği sunuyor. 'Platform' adı verilen ayarı devre dışı bırakmanız durumunda, Facebook hesabınızı tamamen silmeden de sosyal paylaşım platformunuzu güvenle kullanabilirsiniz.

Birçok insan bilgi güvenliği sebebi ile Facebook’a tamamen veda etti. Ancak Facebook’un, uygulamaların ve diğer web sitelerinin bilgilerinizi paylaşmalarına veya bu bilgilere erişmelerine engel olabilmek için birçok insanın bilmediği bir ayarı var. Birazdan uygulamalı olarak sizleFplare gösterecğimiz yöntem sayesinde, bilgilerinizi ve hesabınızı güvende tutabileceksiniz. Bu noktada akıllara takılan tek konu, Facebook’un neden bu ayarı daha görünür kılmadığı.

‘Platform’ adı verilen uygulama sayesinde, üçüncü taraf oyunların (Candy Cruch gibi) ya da web sitelerinin (“Facebook’u kullanarak oturum açmak istermisiniz?”) bilgilerinize ulaşması mümkündü. Ancak siz bu uygulamayı devre dışı bırakırsanız, Cambridge Analytica gibi şirketler tarafından topluca bilgilerinizin alınmasını önleyebilirsiniz. Anlayacağınız o ki, Facebook hesabınızı silmeden de güvenle sosyal medyada gezinebilirsiniz. Siz de aşağıda verdiğimiz basit adımları izleyerek hesabınızı güvene alın. İşte o adımlar.

1. İlk önce sağ üst köşede bulunan 'Ayarlar' butonuna basmakla başlayalım.

2. 'Ayarlar' sekmesine tıkladıktan sonra, açılan sayfada soldaki menüden 'Uygulamalar' sekmesine giriş yapalım.

3. Uygulamalar sekmesinde biraz aşağı indiğinizde 'Uygulamalar, İnternet Siteleri ve Eklentiler' seçeneğini göreceksiniz.

4. 'Uygulamalar, İnternet Siteleri ve Eklentiler' seçeneğini 'Düzenle' diyerek, Platformu devre dışı bırakabilirsiniz.

Oldukça basit ve sadece 4 adımlı olan ayardan sonra, Facebook hesabınızı gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Tekrar aynı ayarı yapmak istediğinizde ise Platformun kapalı olduğunu, ancak isteğiniz doğrultusunda açabileceğinizi de görebilirsiniz.

Uygulaması son derece basit olan bu ayar belki de, Facebook'un daha fazla kullanıcı kaybetmesini engelleyecektir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de yapılması mantıklı ve kolay mı?