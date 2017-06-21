Kilogram Yeniden Tanımlanıyor ve Kuantum Tartıları Geliyor

Gelecek yıl kilogram kavramı yeniden tanımlanacak ve evrenin temel sabitleriyle en doğru şekilde ölçülmeye başlanacak.

Kilogram, 1889 yılından beri platin ve iridyum elementlerinden oluşan özel bir ağırlık sayesinde ölçülmüştür. 2018 yılında ise bu geleneksel ölçümün yerini teknoloji alacak ve Plank sabiti denilen bir fizik yasasıyla en nihai sonuçlara ulaşacağız.

Yeni yaklaşım, Plank sabitini doğru bir şekilde ölçmeye olanak tanıyan ve Kibble Dengesi olarak bilinen yeni ölçek tiplerine ihtiyaç duymamıza sebep oldu. Tasarımı geliştirmeye yoğunlaşan Almanya'daki Ilmenau Teknik Üniversitesi araştırmacıları, "Plank Balance" olarak adlandırdıkları yeni ve daha hassas ölçeklerin oluşturulması için çalışmalarına devam ediyorlar. Yeni prototipin bu yılın sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Gelecekteki tüm ölçekler, temel fizik sabitlerinden birisi olan Plank sabitine oranlı olarak kalibre edilecekler. Bu sayı, birçok fiziksel formülde bulunur ve kütlenin ölçülmesi için yeni bir yol yaratmanın anahtarını oluşturur. Araştırmacılar, ölçebildiğimiz fiziksel miktarları Plank sabitine bağlayan, kuantum efektlerinin varlığı sayesinde elektrik ölçümlerini bir kütleye bağlamayı başardılar. Yani başka bir deyişle tıpkı kuantum saatlere geçişte yaşadığımız dönüşüm gibi kütle ölçümlerinde de bir dönüşüm yaşayacağız.

Halen, kilogram ölçeklerini kalibre etmek için, platin-iridyumdan oluşan ufak bir silindirik parça kullanmak gerekiyor. Bu özel metal alaşım oldukça sağlam ve korozyona karşı dirençli olsa da, kilogram prototipini evren kurallarından uzak ve fiziksel bir nesne ile ölçmek, ufak miktarda hatalar sebep oluyordu. Yüksek hassasiyetli ölçümlerde ortaya çıkan hatalar, yeni kuantum tartılarıyla sıfıra indirilecekler.

Kilogramı ölçmenin yeni yolu, Kasım 2018'de gerçekleşecek 26. Kilo ve Uzunluk Genel Konferansı'nda resmi olarak kabul edilecek ve uluslararası bir standart haline gelecek.

Not: Plank Sabiti Nedir?

Planck sabiti bir fizik sabitidir ve kuantum mekaniğindeki aksiyonun kuantumu için kullanılmaktadır. Bir fotonun enerjiisi ile elektromantyetik dalgasının frekansı arasındaki orantıdır.