Bu Zamana Kadar Sızan Tüm Galaxy Note 8 Özellikleri!

Samsung'un yakın zamanda tanıtacağı Galaxy Note 8 modelinde bulunacağı iddia edilen özellikleri sıraladık.

Yakın zamanda tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 8'in bugüne kadar bazı özellikleri, çeşitli kaynaklar tarafından sızdırıldı. Note 7 faciasından sonra büyük bir titizlikle sürdürülen Note 8 projesi, bekleyenleri büyüleyecek bir duyuruyla tanıtılacak. Sızdırılan bazı özellikler kesin olmamakla birlikte büyük olasılıkla yeni Note 8'de yer alacak.

Samsung'un son çıkardığı üst segment cihazlarının neredeyse hepsinde bulunan IP68 sertifikasına sahip olan, Galaxy Note 8, su ve toza karşı dayanıklı. Oldukça ufak çerçeveler ile sonsuz ve 6.3 inçlik SuperAMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Cihazın ekran çözünürlüğü 2K olarak tabir edilen, 1440 x 2960, en boy oranı ise 18.5:9 olacak.

Qualcomm Snapdragon 835 ve Exynos 8895 işlemcileri ile gelmesi beklenen cihaz, RAM konusunda Galaxy S8 ve Galaxy S8+ serisinde bulunan standart 6GB yerine, 4GB RAM modeline de sahip olacağı söylentiler arasında.

64GB depolama alanı ve MicroSD kart yuvası bulunacak olan cihaz, 3300 mAh değerinde hızlı şarj destekleyen bir batarya taşıyacak. Gece siyahı, akçaağaç altın, orkide gri ve derin deniz mavisi isimli renk seçenekleri bulunan Note 8'in arka kameralardan birisi 12 megapiksel, f / 1.7 diyafram değerine sahipken diğer arka kamera 12 megapiksel , f / 2,4 diyafram değerine sahip olacak. Ayrıca optik görüntü sabitleyici ve optik x2 zoom özelliğini barındıran çift arka kamera, bizleri memnun edecek cinsten. Cihaz, bir de 8 megapiksel, f1.7 diyafram değerine sahip bir ön kameraya sahip.

Cihazın Avrupa'da 1200 $ fiyat etiketine sahip olacağı söylentiler arasında yer alıyor, fakat ülkemiz hakkında henüz bir fiyat bilgisi bulunmuyor.