En Başarılı ve En Başarısız 'Mini' Oyunlar!

Mini oyunlar, genellikle dünyanın en popüler PC ve konsol uyarlamalarının 3DS, Android, iOS ve Sony PSP gibi platformlara uyarlamasından başka bir şey değil. Akıllı telefon sistemlerine, küçük konsollara ve tabletlere uyarlanan bazı oyunların en iyi ve en kötülerini sizin için belirledik.

Çoğu mini oyun, aslında dünyanın en popüler PC ve konsol oyunlarının akıllı telefonlara veya küçük konsollara uyarlanmış halinden başka bir şey değildir. Elbette arada, bağımlılık yapacak ve büyük çaplı oyunlarla bağlantısı olmayan yapımlarla karşılaşabiliriz: Angry Birds, Candy Crusher, tatta eskilerden tetris bu sınıfa girer. Dünyanın en iyi ve en kötü mini oyunlarından oluşan oyunları sizin için derledik.

En İyiler

The Legend of Zelda's Fishing

Özellikle Legende of Zelda: Twilight Princess adlı yapımında, yenilikçi Wii Control ünitesi ile epey zorluk çekmiştik. Ancak daha mütevazi platformlara uyarlanan aktivite, hiç olmadığı kadar keyifli hale getirilmiş. En azından Wii Controller ile cebeleşmiyor ve hakkımızı elde ediyoruz.

Splatoon’s Squid Jump

Nintendo'nun efsanevi takım bazlı shooter oyunu, sizi adeta akıllı cihazınızın başına çiviliyor: Yüksek oynanabilirlik, ortalamadan yüksek grafikler ve uzun oyun ömrü. Daha ne isteyebiliriz.

The Witcher III’s Gwent

Witcher'ın açık ara en keyifli kart oyunu, akıllı telefonlarınızı ziyaret ediyor.

Fallout’s computer terminal hacking

Fallout'ta garip bilgisayarlar ile cebelleşmek zor ama bir o kadar da eğlenceliydi. Mini oyunda da pek fark yok.

Fable II’s job mini-games

Yapım hem grafikleriyle, hem de senaryosu ile hayranlık uyandırıyor. Kesinlikle denemenizi öneriyoruz; özellikle de Fable serisi hayranıysanız.

En Kötü Oyunlar

Mass Effect 2’s hacking

Oyun ne yenilikçi, ne de eğlenceli. Garip bir algoritmaya sahip ve çoğu kodu çözmek, en tecrübeli oyun müdavimleri için bile ter döktürücü. Bizce uzak durun.

The ‘speechcraft’ game in Elder Scoll IV: Oblivion

Bu oyunun amacı nedir veya nasıl bir başarı elde etmeyi hedefliyor anlayamadık. Yapmanız gereken şey, karşınızdaki kişiyi ikna etmek. İngilizce testlerine hazırlık için harika, bir oyun için yetersiz.

Batman: Arkham Knight’s Riddler games

Uzak durmanız gereken bir yapım da bu. PC ve konsol sürümleri ortalamanın üstü olsa da, Riddler'ın birbirinden acayip bulmacalarını çözmeye çalışmanın ne oyuna, ne de size faydası var.

Final Fantasy X’s Blitzball

Oyun, suyun altındaki bir basketbol oyununu konu alıyor. Ne fiziksel motoru yeterli, ne de oynanabilirlik düzeyi.

Anlamsız bir fikir sayılmaz ama yalnızca kazandığınız zamanlar da eğlenceli oluyor. Zorluk seviyesini dikkate alırsanız, 10 dakikalık bir beklemeyi de göze almanız gerekiyor.

Butt battles – Dead or Alive Xtreme 2

Tek söyleyeceğimiz şey uzak durmanız, olabildiğince uzak durmanız.